Атланта. Джорджия. «Филипс-арена». Дата — 27 марта. Время — 01:00 по мск. «Атланта» — «Мемфис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Атланта»

«Атланта» восстановила баланс побед и поражений после успешной игры с «Индианой» (143:130). Лучшим игроком в составе коллектив из Джорджии стал Джон Коллинз. Форвард «Атланты» набрал 21 очко, совершил два подбора и отдал три передачи.

В этом сезоне регулярки баскетболисты «Атланты» играют ровно. В последних матчах были также зафиксированы победы над «Детройтом» (129:107) и «Голден Стэйт» (127:119). Но были и неудачные встречи с «Миннесотой» (124:125) и «Сан-Антонио» (118:126).

В матче против «Мемфиса» не сыграет Джален Джонсон, получив травму подколенного сухожилия. Форвард уже пропустил пять матчей с участием «Атланты».

В Восточной конференции «Атланта» занимает восьмое (!) место, одержав 37 побед и потерпев 37 поражений.

«Мемфис»

«Мемфис» уже обеспечил себе место в плей-офф ассоциации, команда занимает второе место в Западной конференции. За плечами «гризли» 73 проведенных матча при 46 победах и 27 поражениях. Отставание от лидера «Денвера» составляет три победы.

Серия из побед «Мемфиса» достигает уже пять матчей. Баскетболисты из штата Теннесси добились успеха в поединках против «Сан-Антонио» (126:120), «Голден Стэйт» (133:119), «Далласа» (112:108). А ещё дважды был обыгран «Хьюстон» (130:125 и 151:114).

В разгромной победе, которая завершилась с перевесом «Мемфиса» в 37 пунктов лучшей игрой отметился Люк Кеннард. Защитник отправил в кольцо соперника 30 очков.

В составе «гризили» — четыре травмированных баскетболиста, в их числе лидер команды Стивен Адамс. Также выбыли из строя из-за травм ахилла, плеча и ноги Брэндон Кларк, Винс Уильямс и Заир Уильямс.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в гостей: победа «Атланты» — 2.13, победа «Мемфиса» — 1.82.

Прогноз: В этом матч ожидается победа «Мемфиса», команда из штата Теннесси в настоящее время выдаёт победный отрезок.

Ставка: Победа «Мемфиса» с коэффициентом 1.82.

Альтернативный прогноз: 250 очков за игру — средний показатель матчей с участием «Атланты» и «Мемфиса». К слову, «гризли» если побеждают, то делают это чаще всего с крупным счётом.

Альтернативная ставка: П2 в 8 и более очков с коэффициентом 2.88.