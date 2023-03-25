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    «Сакраменто» и «Финикс» устроят баскетбольное шоу?

    «Сакраменто» — «Финикс». Прогноз (к. 2.15), ставка на матч регулярного сезона НБА, 25 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Сакраменто» — «Финикс»
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    «Сакраменто»
    Сакраменто. Стадион «Голден Уан Арена». Дата — 25 марта. Время — 05:00 по мск. «Сакраменто» — «Финикс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Сакраменто»

    «Сакраменто» в Западной конференции занимает третье место, комана вот-вот оформит путёвку в плей-офф ассоциации. «Кингз» провёл 72 матча одержав 43 победы и потерпев 29 поражений.

    Команду преследует череда неудач, калифорнийский клуб потерпел два поражения от «Юты» (120:128) и «Бостона» (109:132). Этими матчами прервалась выиграшная серия, которая состояла из трёх игр.

    В лазарете команды Кевин Хьюртер, защитник «Сакраменто» получил травму в матче против «Бруклина». С тех пор игрок калифорнийского коллектива пропустил три матча с «Вашингтоном», «Ютой» и «Бостоном».

    «Финикс»

    «Финикс» соседствует с «Сакраменто». «Солнечные» входят в топ-4 Западаной конференции. От калифорнийцев баскетболисты «Финикса» отстают на пять побед. Так что обойти соперника после очной дуэли не получится.

    У «Финикса» сейчас дела идут не очень, команда потерпела четыре поражения в пяти матчах. В последней встрече «Санз» потерпел поражение от «Лос-Анджелес Лейкерс» (111:122).

    По-прежнему в лазарете команды находится Кевин Дюрант, у игрока травма лодыжки.С травмой паха из строя выбыл Деандре Эйтон.

    «Финикс» в этом сезоне регулярки провёл 72 матча при 38 победах и 34 поражениях.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяева: победа «Сакраменто» — 1.58, победа «Милуоки» — 2.71.

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    Прогноз: Будет результативная игра. Оба коллектива это показали в последних матчах. Играют ведущие команды Западной конференции.

    Ставка: Тотал больше 242.5 с коэффициентом 2.15.

    Альтернативный прогноз: Соперники возможно обменяются победами в первой и второй половинах встречи.

    Альтернативная ставка: П1/П2 с коэффициентом 7.50.

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    «Сакраменто» — «Финикс»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 25.03.2023. Прогнозы на баскетбол. «Сакраменто» и «Финикс» устроят баскетбольное шоу?
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