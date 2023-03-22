Лос-Анджелес. Стадион «Crypto.com Арена». Дата — 22 марта. Время — 05:30 по мск. «Лос-Анджелес Клипперс» — «Оклахома-Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лос-Анджелес Клипперс»

«Лос-Анджелес Клипперс» за шесть последних поединков проиграли всего лишь один матч, который пришёлся на игру против «Орландо», что весьма удивительно.

В последнем сыгранном поединке коллектив Лю легко разобрался с «Портлендом», а пара в лице Леонарда и Джорджа оформила 53 балла на двоих.

На данный момент времени «Лос-Анджелес Клипперс» размещается на пятом месте в своей конференции с 38 победами и 34 поражениями. В игре против «Оклахомы» расклад сил в пользу хозяев, но играть в полноги не получится.

«Оклахома-Сити»

«Оклахома» за пять последних матчей проиграла всего лишь один раз «Торонто» (111:128) и в отличном расположении духа едет в Лос-Анджелес, чтобы потрепать нервы подопечным Лю.

В последнем своем поединке «Оклахома» разобралась с «Финиксом», а свои стандартные 40 очков набрал Гилджес-Александер. Молодой канадец — настоящая жемчужина этого клуба.

На данный момент времени «Оклахома» уже на 8 позиции в своей конференции, а разница побед и поражений составляет «минус один» (35 побед против 36 поражений). Если клуб сможет прибавить ещё и в матче против «парусников», то Дэйгнолту так и вовсе можно заносить концовку регулярного чемпионата себе в актив.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Лос-Анджелес Клипперс» — 1.43, победа «Оклахомы» — 3.17.

Прогноз: Хозяева сильнее, но гости вполне могут выиграть, если выйдут, как на последний бой.

Альтернативный прогноз: Игра с обоих сторон будет максимально результативной.

Ставка: П2 с коэффициентом 3.17.

Альтернативная ставка: ТБ 242 с коэффициентом 2.20.