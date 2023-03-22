«Бруклин»
«Бруклин» потерпел третье поражение подряд: «Оклахома» (107:121), «Сакраменто» (96:101) и «Денвер» (102:108). В последнем матче против «самородков» в составе «сетей» самым результативным игроком стал Микал Бриджес. Форвард отправил в кольцо соперника 23 очка. Ранее «Бруклин» нанёс поражения «Денверу» (122:120) и «Миннесоте» (124:123).
На данный момент «Бруклин» не модет рассчитывать на Бена Симмонса, у игрок повреждено колено. Остальные игроки команды из Нью-Йорка в полное боевой готовности.
«Бруклин» занимает в Восточной конференции шестое место. За плечами «нью-йоркцев» 39 побед и 32 поражения. Команда пока попадает в плей-офф ассоциации. Но любая осечка и «Майами» может обойти «Нетс» в турнирной таблице.
«Кливленд»
«Кливленд» входит в топ-4 Восточной конференции, а это зона плей-офф. После проведенных 73 встреч «кавалеристы» одержали 45 побед и потерпели 28 поражений.
Последний матч регулярки «Кливленд» выиграл у «Вашингтона» (117:94). Вклад в победу команды внёс Дариус Гарленд, набравший 24 очка. До дабл-даблу игроку не хватило одной передачи.
В последних пяти матчах «Кливленд» одержал две победы над «Шарлотт» (120:104 и 114:108) и потерпел поражения от «Филадельфии» (109:118) и «Майами» (115:119).
В лазарете клуба из Огайо находится один баскетболист. Из-за травмы глаза на больничной койке лежит центровой «Кливленда» Джарретт Аллен. Повреждение игрок получил в поединке с «Майами».
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в гостей: победа «Бруклина» — 2.39, победа «Кливленда» — 1.67.
Прогноз: «Кливленд» в среднем за игру забрасывает 117 очков. Можно сыграть на индивидуальном тотале команды.
Ставка: Индивидуальный тотал «Кливленда» больше 110.5 с коэффициентом 2.02.
Альтернативный прогноз: Соперники примерно одного уровня. Есть вероятность, что большого разрыва в счёте не будет.
Альтернативная ставка: П1 или П2 с разницей менее 6 очков с коэффициентом 2.90.