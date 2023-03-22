Нью-Йорк. Бруклин. «Барклайс-центр». Дата — 22 марта. Время — 02:30 по мск. «Бруклин» — «Кливленд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бруклин»

«Бруклин» потерпел третье поражение подряд: «Оклахома» (107:121), «Сакраменто» (96:101) и «Денвер» (102:108). В последнем матче против «самородков» в составе «сетей» самым результативным игроком стал Микал Бриджес. Форвард отправил в кольцо соперника 23 очка. Ранее «Бруклин» нанёс поражения «Денверу» (122:120) и «Миннесоте» (124:123).

На данный момент «Бруклин» не модет рассчитывать на Бена Симмонса, у игрок повреждено колено. Остальные игроки команды из Нью-Йорка в полное боевой готовности.

«Бруклин» занимает в Восточной конференции шестое место. За плечами «нью-йоркцев» 39 побед и 32 поражения. Команда пока попадает в плей-офф ассоциации. Но любая осечка и «Майами» может обойти «Нетс» в турнирной таблице.

«Кливленд»

«Кливленд» входит в топ-4 Восточной конференции, а это зона плей-офф. После проведенных 73 встреч «кавалеристы» одержали 45 побед и потерпели 28 поражений.

Последний матч регулярки «Кливленд» выиграл у «Вашингтона» (117:94). Вклад в победу команды внёс Дариус Гарленд, набравший 24 очка. До дабл-даблу игроку не хватило одной передачи.

В последних пяти матчах «Кливленд» одержал две победы над «Шарлотт» (120:104 и 114:108) и потерпел поражения от «Филадельфии» (109:118) и «Майами» (115:119).

В лазарете клуба из Огайо находится один баскетболист. Из-за травмы глаза на больничной койке лежит центровой «Кливленда» Джарретт Аллен. Повреждение игрок получил в поединке с «Майами».

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в гостей: победа «Бруклина» — 2.39, победа «Кливленда» — 1.67.

Прогноз: «Кливленд» в среднем за игру забрасывает 117 очков. Можно сыграть на индивидуальном тотале команды.

Ставка: Индивидуальный тотал «Кливленда» больше 110.5 с коэффициентом 2.02.

Альтернативный прогноз: Соперники примерно одного уровня. Есть вероятность, что большого разрыва в счёте не будет.

Альтернативная ставка: П1 или П2 с разницей менее 6 очков с коэффициентом 2.90.