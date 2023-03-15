Портленд. Стадион «Мода Центр». Дата — 15 марта. Время — 05:00 по мск. «Портленд» — «Нью-Йорк»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Портленд»

«Портленд» совсем расклеился в последних поединках, но это и не удивительно, если играет только один Лиллард. Клуб из Орегона проиграл три матча подряд, а это в преддверии приближающегося конца регулярного сезона практически приговор.

В последнем поединке «Трэйл Блэйзерс» без вариантов уступили «Нью-Орлеану», а лучший снайпер в составе коллектива Биллапса набрал всего лишь 17 очков и им оказался Саймонс.

«Портленд» опустился уже на 13 место в своей конференции, имея «минус шесть» по разнице побед и поражений. В игре против «Никс» никаких шансов на успех практически нет.

«Нью-Йорк»

«Нью-Йорк» после трех поражений кряду пришёл в себя на четвертый поединок и оказался не просто достойное сопротивление «Лос-Анджелес Лейкерс», а даже победил горячих «озерников» на их территории.

В победном поединке лавры лучшего скорера клуба примерил на себя Джулиус Рэндл, который оформил в кольцо соперника 33 очка.

На данный момент у «Нью-Йорка» шестое место в восточной конференции. «Никс» победили в 40 матчах, а проиграл в 30. «Никс» проиграли «Портленду» три последних поединка, н она текущий момент времени силы соперников несопоставимы.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Портленда» — 2.28, победа «Нью-Йорка» — 1.74.

Прогноз: Гости разгромят своего соперника.

Альтернативный прогноз: Хозяева не смогут пробить свой средний индивидуальный тотал по сезону.

Ставка: Ф2 (-6.5) с коэффициентом 2.50.

Альтернативная ставка: ИТМ (1) 110 с коэффициентом 2.19.