ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Карло Анчелотти — основной кандидат на пост главного тренера сборной БразилииИностранец в сборной Бразилии — неизбежность. В стране не осталось топ-тренеров «Спартак» — «Урал» Дежавю. Судейство снова помешало «Спартаку» обыграть «Урал» «Акрон» — «Локомотив»Избежали «технаря». «Локомотив» вылетел из Кубка России, проиграв «Акрону»
    Все новости спорта

    «Нью-Йорк» не оставит шансов своему сопернику?

    «Портленд» — «Нью-Йорк». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НБА, 15 марта 2023 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Портленд Трэйл Блэйзерс Прогнозы на Нью-Йорк Никс
    Прогноз и ставки на «Портленд» — «Нью-Йорк»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Нью-Йорк»
    Портленд. Стадион «Мода Центр». Дата — 15 марта. Время — 05:00 по мск. «Портленд» — «Нью-Йорк»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Баскетбол. НБА 15 Марта 2023 года

    «Портленд»

    «Портленд» совсем расклеился в последних поединках, но это и не удивительно, если играет только один Лиллард. Клуб из Орегона проиграл три матча подряд, а это в преддверии приближающегося конца регулярного сезона практически приговор.

    В последнем поединке «Трэйл Блэйзерс» без вариантов уступили «Нью-Орлеану», а лучший снайпер в составе коллектива Биллапса набрал всего лишь 17 очков и им оказался Саймонс.

    «Портленд» опустился уже на 13 место в своей конференции, имея «минус шесть» по разнице побед и поражений. В игре против «Никс» никаких шансов на успех практически нет.

    «Нью-Йорк»

    «Нью-Йорк» после трех поражений кряду пришёл в себя на четвертый поединок и оказался не просто достойное сопротивление «Лос-Анджелес Лейкерс», а даже победил горячих «озерников» на их территории.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    В победном поединке лавры лучшего скорера клуба примерил на себя Джулиус Рэндл, который оформил в кольцо соперника 33 очка.

    На данный момент у «Нью-Йорка» шестое место в восточной конференции. «Никс» победили в 40 матчах, а проиграл в 30. «Никс» проиграли «Портленду» три последних поединка, н она текущий момент времени силы соперников несопоставимы.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Портленда» — 2.28, победа «Нью-Йорка» — 1.74.

    Прогноз: Гости разгромят своего соперника.

    Альтернативный прогноз: Хозяева не смогут пробить свой средний индивидуальный тотал по сезону.

    Ставка: Ф2 (-6.5) с коэффициентом 2.50.

    Альтернативная ставка: ИТМ (1) 110 с коэффициентом 2.19.

    Ещё прогнозы на спорт
    4.58
  • Прогноз на матч Нью-Йорк Рейнджерс — Вашингтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Питтсбург — Монреаль
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Тампа
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Шарлотт — Кливленд
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Вашингтон — Детройт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:00
    •  3.65
  • Прогноз на матч Каролина — Виннипег
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Торонто — Денвер
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:30
    •  2.55
  • Прогноз на матч Сан-Антонио — Орландо
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Нью-Орлеан — Лос-Анджелес Лейкерс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Оклахома — Бруклин
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Рыбакина — Грачева
  • Теннис
  • Сегодня в 03:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Алькарас — Дрейпер
  • Теннис
  • Сегодня в 04:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Синнер — Вавринка
  • Теннис
  • Сегодня в 04:30
    •
  • Прогноз на матч Финикс — Милуоки
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Портленд» — «Нью-Йорк»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 15.03.2023. Прогнозы на баскетбол. «Нью-Йорк» не оставит шансов своему сопернику?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры