Финикс. Стадион «Футпринт Центр». Дата — 9 марта. Время — 05:00 по мск. «Финикс» — «Оклахома»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Финикс»

Гостевая серия игр «Финикса» — всё. В трёх матчах «солнечные» одержали три победы, сместив на своём пути «Шарлотт» (105:91), «Чикаго» (125:104) и «Даллас» (130:126).

В матче с «Далласом» в составе «Финикса» отличился Кевин Дюрант, который набрал 37 очков и совершил 7 подборов. Плюс результативностью отметился Девин Букер, оформивший дабл-дабл из 36 очков и 10 передач.

В строй команды вернулсь Камерон Пейн и Кевин Дюрант. К слову, Дюранту после травмы удалось провести три матча, в которых его «Финикс» и одержал свои победы.

«Финикс» входит в топ-4 Западной конференции. В 65 матчах «солнечные» одержали 36 побед и потерпели неудачу в 29 встречах.

«Оклахома»

«Оклахома» выиграла третий домашний поединок кряду, «громобойцы» сейчас на ходу. Были обыграны «Голден Стэйт» (137:128) и дважды «Юта» (129:119 и 130:03).

В последнем матче против «Голден Стэйт» вклад в победу «Оклахомы» внёс Шэй Гилджес-Александер — 33 очка.

На данный момент «Оклахома» не может рассчитывать на четырех игроков. Травмированы Чет Хольмгрен, Джаден Уилльямс, Алексей Покусевски и Кенрих Уильямс.

«Оклахома» расположилась на 10 месте в Западной конференции при 31 победе и 34 поражениях.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев: победа «Финикса» — 1.13, победа «Оклахомы» — 7.60.

Прогноз: Оба клуба сейчас на ходу, но «Финикс» выглядит предпочтительнее соперника, так как в команду после травмы вернулся один из ключевых игроков Кевин Дюрант.

Ставка: Фора «Финикса» (-13) с коэффициентом 2.06.

Альтернативный прогноз: В среднем в матчах с участием «Финикса» и «Оклахомы» забрасывается 250 очков. Можно сыграть на результативности поединка.

Альтернативная ставка: Тотал больше 248.5 с коэффициентом 4.00.