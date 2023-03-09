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    Кевин Дюрант принесет победу «Финиксу»?

    «Финикс» — «Оклахома». Прогноз (к. 2.06), ставка на матч регулярного сезона НБА, 9 март 2023 года

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    Финикс. Стадион «Футпринт Центр». Дата — 9 марта. Время — 05:00 по мск. «Финикс» — «Оклахома»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 09 Марта 2023 года
    Финикс
  • НБА
    •  Финикс 05:00 Оклахома Оклахома
  • Оклахома
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    «Финикс»

    Гостевая серия игр «Финикса» — всё. В трёх матчах «солнечные» одержали три победы, сместив на своём пути «Шарлотт» (105:91), «Чикаго» (125:104) и «Даллас» (130:126).

    В матче с «Далласом» в составе «Финикса» отличился Кевин Дюрант, который набрал 37 очков и совершил 7 подборов. Плюс результативностью отметился Девин Букер, оформивший дабл-дабл из 36 очков и 10 передач.

    В строй команды вернулсь Камерон Пейн и Кевин Дюрант. К слову, Дюранту после травмы удалось провести три матча, в которых его «Финикс» и одержал свои победы.

    «Финикс» входит в топ-4 Западной конференции. В 65 матчах «солнечные» одержали 36 побед и потерпели неудачу в 29 встречах.

    «Оклахома»

    «Оклахома» выиграла третий домашний поединок кряду, «громобойцы» сейчас на ходу. Были обыграны «Голден Стэйт» (137:128) и дважды «Юта» (129:119 и 130:03).

    В последнем матче против «Голден Стэйт» вклад в победу «Оклахомы» внёс Шэй Гилджес-Александер — 33 очка.

    На данный момент «Оклахома» не может рассчитывать на четырех игроков. Травмированы Чет Хольмгрен, Джаден Уилльямс, Алексей Покусевски и Кенрих Уильямс.

    «Оклахома» расположилась на 10 месте в Западной конференции при 31 победе и 34 поражениях.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев: победа «Финикса» — 1.13, победа «Оклахомы» — 7.60.

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    Прогноз: Оба клуба сейчас на ходу, но «Финикс» выглядит предпочтительнее соперника, так как в команду после травмы вернулся один из ключевых игроков Кевин Дюрант.

    Ставка: Фора «Финикса» (-13) с коэффициентом 2.06.

    Альтернативный прогноз: В среднем в матчах с участием «Финикса» и «Оклахомы» забрасывается 250 очков. Можно сыграть на результативности поединка.

    Альтернативная ставка: Тотал больше 248.5 с коэффициентом 4.00.

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    «Финикс» — «Оклахома»: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 09.03.2023. Прогнозы на баскетбол. Кевин Дюрант принесет победу «Финиксу»?
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