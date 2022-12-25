Даллас. Техас. Арена «Американ Эйрлайнс-центр». Дата — 25 декабря. Время — 22:30 по мск. «Даллас» — «Лос-Анджелес Лейкерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Даллас»

Три победы в пяти матчах. «Даллас» вернулся в игру после двух поражений кряду. У «ковбоев» были неудачные игры с «Миннесотой» (106:116) и «Кливлендом» (99:100).

В выигрышную серию входят матчи против «Миннесоты» (104:99) и «Хьюстоном» (112:106). К слову, на победные рельсы команда вернулась благодаря вовзращению на площадку Луки Дончича.

Во встрече с «лесными волками» словенец оформил дабл-дабл из 25 очков и 10 передач. А в матче с «Хьюстоном» Дончич набрал 50 очков и отдал 10 передач.

В составе «Далласа» пять травмированных игроков. В предстоящей игре против «Лейкерс» команде не смогут помочь Харди, Грин, Клебер, Уокер и Финни-Смит. Все игроки получили травму: спины, локтя, подколенного сухожилия, колена и бедра.

«Даллас» поднялся на 8 место в Западной конференции. «Маверикс» одержал 17 побед и потерпел 16 поражений.

«Лос-Анджелес Лейкерс»

«Лос-Анджелес Лейкерс» преследует череда поражений. Команда уступила в трёх встречах подряд. После неудачи в играх с «Финиксом» (104:130) и «Сакраменто» (120:134), последовало домашнее фиаско от «Шарлотт» (130:134).

Несмотря на поражение лучшим игроком матча стал Леброн Джеймс. Лидер «Лейкерс» забросил в кольцо «Шарлотт» 34 очка.

По-прежнему не может вернуться в строй Энтони Дэвис. Форвард «озёрников» получил травму ноги в поединке против «Денвера» ещё 17 декабря. С тех пор один из лидеров «Лос-Анджелеса» пропустил 4 матча. Игра против «Далласа» станет пятой без участия Дэвиса.

В лазарете также находится Хаун Тоскано-Андерсон. У форварда — травма лодыжки. Ее он получил 8 декабря в матче с «Торонто». Девять матчей баскетболист без игровой практики.

На данный момент у «Лейкерс» 13 побед при 19 поражениях, и 13 место в таблице Западной конференции.

Прогноз и ставка

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Далласа» — 1.34, победа «Лос-Анджелес Лейкерс» — 4.10.

Прогноз: Лука Дончич вернулся в строй и «Даллас» обрёл былую мощь. Теперь «Маверикс» — фаворит пары. Но у «Лейкерс» есть Леброн Джеймс. И он может сыграть ключевую роль в этом поединке.

Ставка: Победа «Лос-Анджелес Лейкерс» с коэффициентом 4.10.

Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча. Обе команды любят играть в открытый баскетбол.

Альтернативная ставка: Тотал больше 236.5 с коэффициентом 2.73.