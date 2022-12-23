Миннеаполис. Стадион «Вивинт Смарт Хоум Арена». Дата — 23 декабря. Время — 05:00 по мск. «Юта» — «Вашингтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Юта»

«Юта» одержала третью победу в последних пяти матчах. А также добилась первой победы после двухматчевой неудачной серии.

В гостях «джазмены» нанесли поражение «Детройту» (126:111). В этой встрече отличился Лаури Маркканен. Форвард «Юты» забросил в кольцо соперника 38 очков. До дабл-дабла ему не хватило 5 подборов.

До этого «Юта» проиграла лидерам Восточной конференции «Кливленду» (99:122) и «Милуоки» (97:123). Но и переиграла экс-фаворита Запада — «Нью-Орлеан» (132:129 и 121:100).

Келли Олиник единственный игрок «Юты», который находится на больничной койке. Канадский форвард получил травму лодыжки в матче с «Милуоки». На площадке он смог провести чуть больше 27 минут игрового времени.

Олиник уже пропустил матчи против «Кливленда» и «Детройта». Встреча с «Вашингтоном» станет третьей без его участия.

«Юта» по-прежнему занимает 8 место на Западае. В 34 матчах команда одержала 18 побед и потерпела 16 поражений.

«Вашингтон»

10 поражений подряд — история. «Вашингтон» почувствовал вкус победы в матче против «Финикса» (113:110). Игра прошла в гостях. Весомый вклад в успех внёс Кайл Кузма. Он отправил в кольцо соперника 29 очков, совершил 6 подборов и отдал 6 передач.

С 1 по 19 декабря «колдуны» только и знали что проигрывать. По-прежнему в лазарете «Вашингтона» пребывают два игрока. Это Делон Райт (мышечная травма) и Руи Хатимура (травма лодыжки).

«Вашингтон» идет на 12 месте в Восточной конференции. Команда провела 32 матча, в которых одержала 12 побед и проиграла в 20 играх.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев: победа «Юты» — 1.46, победа «Вашингтона» — 3.35.

Прогноз: «Вашингтон» может поверить себя. Месяц без побед и вот команду прорвало. После успеха с «Финиксом» может последовать удача с «Ютой».

Ставка: Победа «Вашингтона» с коэффициентом 3.35.

Альтернативный прогноз: Ожидается яркая и результативная игра.

Альтернативная ставка: Тотал больше 231.5 с коэффициентом 2.03.