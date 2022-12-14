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    Гости возьмут убедительный реванш в этом матче?

    «Хьюстон» — «Финикс». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НБА, 14 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Хьюстон» — «Финикс»
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    «Хьюстон»
    Хьюстон. Стадион «Тойота Арена». Дата — 14 декабря. Время — 04:00 по мск. «Хьюстон» — «Финикс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 14 Декабря 2022 года

    «Хьюстон»

    «Хьюстона» время от времени брыкается и в последнем своем матче вполне уверенно расправился с «Милуоки» (99:92). Лучшим в составе «Рокетс» снова стал Джейлен Грин, на счету которого 30 очков.

    На своем пакете «Хьюстон» выиграл уже четыре поединка подряд и не хочет прерывать эту серию на матче с «Финиксом». Однако клуб из Аризоны максимально зол на предстоящего соперника из-за недавнего поражения на своем паркете (121:122).

    На данный момент у «Хьюстона» 8 побед при 18 поражениях, и все равно последнее место в конференции.

    «Финикс»

    «Финикс» находится в кризисе, который вылился в четыре поражения подряд, два из которых ему нанес прямой конкурент в лице «Нью-Орлеана». Последний матч дружина Монти Уильямса проиграла только в овертайме (124:129), но ей от этого не легче.

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    В проигранном матче «Пеликанс» лучшим в составе «Санс» стал Эйтон, набравший 28 очков. На одно очко меньше в активе Бриджеса.

    «Финикс» уже на четвертом месте в своей конференции, имея 16 побед при 11 поражениях. Но даже в таком состоянии перспективы нанести реванш за недавний проигрыш «Хьюстону» на своем паркете просматривается очень даже хорошие.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Хьюстона» — 2.91, победа «Финикса» — 1.47.

    Прогноз: Несмотря на проигрышную серию «Финикса» у него все равно достаточно шансов на уверенный выигрыш в предстоящем поединке.

    Альтернативный прогноз: Будет открытая игра с обилием заброшенных мячей и у хозяев, и у гостей.

    Ставка: Ф2 (-12) с коэффициентом 2.85.

    Альтернативная ставка: ТБ 241 с коэффициентом 4.08.

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    «Хьюстон» — «Финикс»: прогноз, ставка (4.08), статистика, коэффициенты матча 14.12.2022. Прогнозы на баскетбол. Гости возьмут убедительный реванш в этом матче?
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