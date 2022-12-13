Портленд. Стадион «Мода Центр». Дата — 13 декабря. Время — 06:00 по мск. «Портленд» — «Миннесота»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Портленд»

«Портленд» за последние четыре матча проиграл только «Денверу» (120:121). В преддверии второго матча с «Миннесотой» у Лилларда и компании отличное настроение, чтобы огорчить соседа по турнирной таблице ещё раз.

Лиллард для своей команды больше, чем просто игрок. В последнем поединке против «Миннесоты» у него 36 набранных очков и есть такое предчувствие, что его соло продолжится и в предстоящем поединке.

Клуб из Орегона сейчас на шестом месте в своей конференции, имея 14 побед и 12 поражений на текущий момент времени. Два дня назад «Портленд» выиграл первый матч у «Тимбервулвз» за последние шесть очных поединков.

«Миннесота»

У «Миннесоты» только одна победа (118:108 над «Ютой») в четырех последних гостевых матчах и место в середине таблицы своей конференции. Печально, что не может играть Карл-Энтони Таунс из-за травмы икры.

Троица Рассел-Эдвардс-Гобер в последнем поединке набрала 74 очка, но этого все равно не хватило для победы над «Портлендом».

«Миннесота» не против взять и реванш и «Портленда» за проигрыш в последнем поединке, но у неё не хватает глубины состава, а у соперника выздоровел Лиллард, поэтому чтобы выиграть придется из кожи вон лезть.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Портленда» — 1.50, победа «Миннесоты» — 2.88.

Прогноз: Почему-то кажется, что и в этой игре «Портленд» разберётся с «Миннесотой», и причем довольно уверенно.

Альтернативный прогноз: Будет много очков в кольца обоих клубов.

Ставка: П2 с коэффициентом 2.88.

Альтернативная ставка: ТБ 241 с коэффициентом 3.08.