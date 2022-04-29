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    «Юта» продлит серию

    «Юта Джаз» — «Даллас Маверикс». Прогноз (к.2.10), ставка на матч плей-офф НБA, 29 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Юта Джаз» — «Даллас Маверикс»
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    «Юта» — «Даллас»
    Солт-Лейк-Сити. Юта. Шестой матч противостояния в первом раунде плей-офф НБА. Игра состоится 29 апреля и начнется в 05:00 по мск. «Юта Джаз» — «Даллас Маверикс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА. Плей-офф 29 Апреля 2022 года
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    «Юта Джаз»

    «Музыканты» провалили гостевой матч против «Далласа» (77:102). Таким образом «Юта» отпустила соперника вперёд в серии (2:3).

    Результативностью в команде отметились Джордан Кларксон. Защитник набрал 20 очков. Плюс французский центровой Руди Гобер. Он оформил дабл-дабл: 17 очков и 11 подборов.

    «Музыкантам» проигрывать больше нельзя. Важно дома обыграть соперника и восстановить равновесие в противостоянии.

    «Даллас Маверикс»

    «Ковбои» снова выходят вперёд в серии. Словенец Лука Дончич в очередной раз оказался на высоте. Защитник выбил дабл-дабл из 33 очков и 13 подборов.

    «Даллас Маверикс» в противостоянии лишь один раз догонял соперника. Случилось это после первой встречи команд.

    «Ковбои» в шаге от выхода в 1/4 плей-офф НБА. Осталось одержать одну победу. Поражение от «музыкантов» продлит дуэль еще на один матч. Победитель пары в 1/4 встретится с лучшим клубом пары «Финикс Санз» — «Нью-Орлеан Пеликанс».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры не могут выделить явного фаворита пары: победа «Юта Джаз» — 2.10, победа «Даллас Маверикс» - 2.10

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    Прогноз: Сложный прогноз. Шансы команд 50 на 50. Риск — высокий. Мы за зрелищный и вкусный баскетбол. И за яркое продолжение противостояния.

    «Музыканты» или «ковбои»? Наша ставка — победа «Юта Джаз» за 2.10

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    «Юта Джаз» — «Даллас Маверикс»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 29.04.2022. Прогнозы на баскетбол. «Юта» продлит серию
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