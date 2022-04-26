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    «Нетс» снова проиграет

    «Бруклин Нетс» — «Бостон Селтикс». Прогноз (к.2.19), ставка на матч плей-офф НБА, 26 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Бруклин Нетс» — «Бостон Селтикс»
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    Джейсон Тейтум
    Финал серии? В Нью-Йорке скорее всего определится участник 1/4 финала НБА. Важный шаг может сделать «Селтикс». Итак, место битвы — арена «Барклайс-Центр». Дата — 26 апреля. Время — в 02:00 по мск. «Бруклин Нетс» — «Бостон Селтикс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА. Плей-офф 26 Апреля 2022 года
    Бруклин Нетс
  • НБА. Плей-офф
    •  Бруклин Нетс 02:00 Бостон Бостон
  • НБА. Плей-офф
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    «Бруклин Нетс»

    «Сети» — «горят» в первом раунде плей-офф НБА. «Нетс» проигрывает дуэль «Бостону» (0:3). В начале серии случилось два гостевых поражения. Теперь неудача в родных стенах (103:109). В состве «Бруклина» отметился Брюс Браун младший. Форвард забросил в кольцо соперника 26 очков.

    «Нетс» еще может исправить ситуацию. Для этого нужно выиграть четыре матча. Важно переломить ход противостояния. Яркий пример, победа «Торонто Рэпторс» над «Севенти Сиксерс». «Рептилии» также уступали со счетом (0:3).

    В Восточной конференции «Бруклин» занял седьмое место. Потом играли в плей-ин и одержали победу над «Кавальерс».

    «Бостон Селтикс»

    «Кельты» — финишировали вторыми на Востоке. Теперь команда бьётся за путёвку в четвертьфинал НБА. Команда хоть и одержала три победы в противостоянии с «сетями». Но с проблемами столкнулась.

    Такого успеха команда добыла в непростых играх. Это были победы с разницей +6 и +7 очков. А еще был сумасшедший результат (115:114). Баззер-битер Джейсона Тейтума принёс победу «Бостону».

    Форвард отличился и в третьем поединке противостояния. У Тейтума 39 очков.

    В случае очередной победы над «Нетс», «Селтикс» получит путёвку в четвертьфинал. На этой стадии «кельты» могут сразиться с действующим чемпионом НБА — «Милуоки Бакс» или с амбициозным «Чикаго Буллз».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в четвёртом матче серии отдают предпочтение хозяевам: победа «Нетс» — 2.00, победа «Селтикс» — 2.19

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    Прогноз: Интересный случай. Клуб, который уступает в серии (0:3), теперь считается фаворитом отдельно взятого поединка. Однако, вся статистика говорит в пользу гостей. «Бостон» наверняка одержит победу, а вместе с ней завоюет путевку в четвертьфинал НБА.

    Ставка — победа «Бостон Селтикс» за 2.19

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    «Бруклин Нетс» — «Бостон Селтикс»: прогноз, ставка (2.19), статистика, коэффициенты матча 26.04.2022. Прогнозы на баскетбол. «Нетс» снова проиграет
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