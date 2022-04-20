«Мемфис Гриззлис»
«Мемфис» — стартовую игру против «Тимбервулвз» провалил (117:130).
«Гризли» важно восстановить статус-кво на родной арене уже 20 апреля. Иначе, шансы на выход в следующую стадию НБА снизятся к минимуму.
Во-первых, «мишки» уже будут уступать в серии — 0:2. Во-вторых, следующие два поединка пройдут на территории соперника в Миннеаполисе.
«Миннесота Тимбервулвз»
«Тимбервулвз» устроил мини-сенсацию в противостоянии с победителем дивизиона. В стартовом поединке первого раунда плей-офф в составе «Миннесоты» отличился Энтони Эдвардс.
В свой актив он записал 36 очков. Плюс дабл-дабл Карла-Энтони Таунса подкрепили победный успех «Тимбервулвз».
А еще «Миннесота» находится в игровом тонусе. Она прошла через сетку турнира плей-ин. Команда переиграла «Лос-Анджелес Клипперс» (109:104) и вышла на вторую команду Западной конференции.
Прогноз и ставка
Несмотря на провал в первом поединке серии, букмекеры уверены в успехе «мишек»: победа «Гриззлис» — 1.365, победа «Миннесоты» — 3.52.
Прогноз. «Гриззлис» победитель дивизиона и фаворит пары. Но мы считаем, что «Тимбервулвз» сейчас на моральном подъеме. Клуб из Миннеаполиса на кураже может поймать соперника + следующие два поединка пройдут на домашней арене «Миннесоты».
Так, что наша ставка — победа «Тимбервулвз» за 3.52