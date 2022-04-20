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    За второй победой в Теннесси

    «Мемфис» — «Миннесота». Прогноз (к.3.52), ставка на матч плей-офф НБА, 20 апреля 2022 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Мемфис Гриззлиз Прогнозы на Миннесота Тимбервулвз
    Прогноз и ставки на «Мемфис» — «Миннесота»
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    «Миннесота Тимбервулвз»
    Неожиданный результат первого матча серии — не даёт покоя «Мемфису». Вторая команда Запада уступила на домашней арене седьмой — «Миннесоте». Второй матч также состоится в Теннеси. Игра пройдет на арене «Федексфорум». Начало поединка в 03:30 по мск. «Мемфис» — «Миннесота»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Мемфис Гриззлис»

    «Мемфис» — стартовую игру против «Тимбервулвз» провалил (117:130).

    «Гризли» важно восстановить статус-кво на родной арене уже 20 апреля. Иначе, шансы на выход в следующую стадию НБА снизятся к минимуму.

    Во-первых, «мишки» уже будут уступать в серии — 0:2. Во-вторых, следующие два поединка пройдут на территории соперника в Миннеаполисе.

    «Миннесота Тимбервулвз»

    «Тимбервулвз» устроил мини-сенсацию в противостоянии с победителем дивизиона. В стартовом поединке первого раунда плей-офф в составе «Миннесоты» отличился Энтони Эдвардс.

    В свой актив он записал 36 очков. Плюс дабл-дабл Карла-Энтони Таунса подкрепили победный успех «Тимбервулвз».

    А еще «Миннесота» находится в игровом тонусе. Она прошла через сетку турнира плей-ин. Команда переиграла «Лос-Анджелес Клипперс» (109:104) и вышла на вторую команду Западной конференции.

    Прогноз и ставка

    Несмотря на провал в первом поединке серии, букмекеры уверены в успехе «мишек»: победа «Гриззлис» — 1.365, победа «Миннесоты» — 3.52.

    Прогноз. «Гриззлис» победитель дивизиона и фаворит пары. Но мы считаем, что «Тимбервулвз» сейчас на моральном подъеме. Клуб из Миннеаполиса на кураже может поймать соперника + следующие два поединка пройдут на домашней арене «Миннесоты».

    Так, что наша ставка — победа «Тимбервулвз» за 3.52

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    «Мемфис» — «Миннесота»: прогноз, ставка (3.52), статистика, коэффициенты матча 20.04.2022. Прогнозы на баскетбол. За второй победой в Теннесси
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