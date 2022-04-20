«Майами Хит»
«Майами» с задачей минимум команда справилась — это выиграть в регулярке Восточную конференцию. Теперь цель — стать чемпионом в НБА.
В первом раунде плей-офф баскетболистам Флориды противостоит «Атланта Хокс».
В стартовом матче серии «Хит» разгромил соперника (115:91). Самый результативный игрок поединка — защитник Данкан Робинсон. Он набрал 27 персональных очков.
«Атланта Хокс»
«Атланта» изначально не смогла выйти в плей-офф напрямую. «Ястребам» пришлось пройти два этапа в плей-ин.
Две победы над командами «Хорнетс» (132:103) и «Кавальерс» (107:101) помогли клубу выйти в плей-офф.
Матч первого раунда плей-офф «Атланта Хокс» провалила. Лидер команды Трэй Янг показал беззубую игру в атаке. Всего лишь 8 очков. Крайне низкий КПД баскетболиста.
Прогноз и ставка
Чемпион Востока vs экс-участник плей-ин. Разница в классе существенная. Букмекеры выделяют фаворитом хозяев паркета: победа «Майами Хит» — 1.332, победа «Атланта Хокс» — 3.76.
Прогноз: Флорида — не должна встретить серьезного сопротивления из Атланты. Мы уверены, что всё ограничится четырьмя матчами. Во всех поединках успех отпразднует «Майами Хит».
Наша ставка — победа «Хит» за 1.33.