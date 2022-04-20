Флорида снова встречает плей-офф НБА. Чемпион Восточной конференции «Майами Хит» примет «Атланту Хокс». Встреча пройдет на арене «FTX Arena». Матч состоится 20 апреля — начало в 02:30 по мск. «Майами» — «Атланта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Майами Хит»

«Майами» с задачей минимум команда справилась — это выиграть в регулярке Восточную конференцию. Теперь цель — стать чемпионом в НБА.

В первом раунде плей-офф баскетболистам Флориды противостоит «Атланта Хокс».

В стартовом матче серии «Хит» разгромил соперника (115:91). Самый результативный игрок поединка — защитник Данкан Робинсон. Он набрал 27 персональных очков.

«Атланта Хокс»

«Атланта» изначально не смогла выйти в плей-офф напрямую. «Ястребам» пришлось пройти два этапа в плей-ин.

Две победы над командами «Хорнетс» (132:103) и «Кавальерс» (107:101) помогли клубу выйти в плей-офф.

Матч первого раунда плей-офф «Атланта Хокс» провалила. Лидер команды Трэй Янг показал беззубую игру в атаке. Всего лишь 8 очков. Крайне низкий КПД баскетболиста.

Прогноз и ставка

Чемпион Востока vs экс-участник плей-ин. Разница в классе существенная. Букмекеры выделяют фаворитом хозяев паркета: победа «Майами Хит» — 1.332, победа «Атланта Хокс» — 3.76.

Прогноз: Флорида — не должна встретить серьезного сопротивления из Атланты. Мы уверены, что всё ограничится четырьмя матчами. Во всех поединках успех отпразднует «Майами Хит».

Наша ставка — победа «Хит» за 1.33.