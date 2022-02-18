В пятницу, 18 февраля, «Шарлотт» примет «Майами» в регулярном чемпионате НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Спектрум-центр», начнется в 03:00 по московскому времени. «Шарлотт» — «Майами»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шарлотт»

«Шарлотт» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 29 побед и 30 поражений.

В девяти последних матчах «Хорнетс» обыграли только «Детройт» (141:119), а накануне они одолели «Миннесоту» (126:120 ОТ).

В игре с «Тимбервулвз» Майлс Бриджес оформил дабл-дабл из 28 очков и 13 подборов. Терри Розир добавил 25 баллов, Ламело Болл — 22 балла, 9 подборов и 6 передач.

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После травм у «Шарлотт» восстанавливаются Коди Мартин, Джален Макдэниелс и Гордон Хэйворд.

«Майами»

«Майами» расположился на второй строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 37 победами и 21 поражением.

Одержав пять побед подряд, баскетболисты «Хит» в своей последней встрече уступили «Далласу» (99:107).

В поединке против «Маверикс» Джимми Батлер набрал 29 очков и сделал 10 подборов. Бэм Адебайо сделал дабл-дабл из 21 очка и 12 подборов, а Кайл Лоури отметился 13 баллами.

Среди травмированных у «Майами» значатся Виктор Оладипо, Дуэйн Дедмон, Тайлер Хирро и Маркифф Моррис.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Майами» — 1.54, победа «Шарлотт» — 2.50.

У «Хит» есть некоторые кадровые проблемы, но они не критичны, поэтому мы ожидаем, что флоридцы сыграют на высоком уровне и обыграют соперника.

Мы не можем ставить на «Хорнетс», так как у них нет стабильности в игре, и, что более важно, нет химии на площадке. Кроме того, им будет сложно найти того игрока, который бы смог остановить Адебайо в «краске». Наш прогноз и ставка — «победа "Майами" с форой -4,5» за 1.90.

Также возьмем «тотал больше 226,5» за 1.90, поскольку у «Шарлотт» слабая оборона, но вполне конкурентоспособная атака.