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    Выиграет ли «Майами» у «Шарлотт»?

    «Шарлотт» — «Майами». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 18 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Шарлотт» — «Майами»
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    Джимми Батлер
    В пятницу, 18 февраля, «Шарлотт» примет «Майами» в регулярном чемпионате НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Спектрум-центр», начнется в 03:00 по московскому времени. «Шарлотт» — «Майами»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 18 Февраля 2022 года
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    «Шарлотт»

    «Шарлотт» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 29 побед и 30 поражений.

    В девяти последних матчах «Хорнетс» обыграли только «Детройт» (141:119), а накануне они одолели «Миннесоту» (126:120 ОТ).

    В игре с «Тимбервулвз» Майлс Бриджес оформил дабл-дабл из 28 очков и 13 подборов. Терри Розир добавил 25 баллов, Ламело Болл — 22 балла, 9 подборов и 6 передач.

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    После травм у «Шарлотт» восстанавливаются Коди Мартин, Джален Макдэниелс и Гордон Хэйворд.

    «Майами»

    «Майами» расположился на второй строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 37 победами и 21 поражением.

    Одержав пять побед подряд, баскетболисты «Хит» в своей последней встрече уступили «Далласу» (99:107).

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    • В поединке против «Маверикс» Джимми Батлер набрал 29 очков и сделал 10 подборов. Бэм Адебайо сделал дабл-дабл из 21 очка и 12 подборов, а Кайл Лоури отметился 13 баллами.

    Среди травмированных у «Майами» значатся Виктор Оладипо, Дуэйн Дедмон, Тайлер Хирро и Маркифф Моррис.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Майами» — 1.54, победа «Шарлотт» — 2.50.

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    У «Хит» есть некоторые кадровые проблемы, но они не критичны, поэтому мы ожидаем, что флоридцы сыграют на высоком уровне и обыграют соперника.

    Мы не можем ставить на «Хорнетс», так как у них нет стабильности в игре, и, что более важно, нет химии на площадке. Кроме того, им будет сложно найти того игрока, который бы смог остановить Адебайо в «краске». Наш прогноз и ставка — «победа "Майами" с форой -4,5» за 1.90.

    Также возьмем «тотал больше 226,5» за 1.90, поскольку у «Шарлотт» слабая оборона, но вполне конкурентоспособная атака.

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    «Шарлотт» — «Майами»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 18.02.2022. Прогнозы на баскетбол. Выиграет ли «Майами» у «Шарлотт»?
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