В четверг, 10 февраля, «Юта» примет «Голден Стэйт» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Вивинт Смарт Хоум», начнется в 06:00 по московскому времени. «Юта» — «Голден Стэйт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Юта»

«Юта» занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 33 победы и 21 поражение.

Потерпев пять поражений подряд, баскетболисты «Джаз» поочередно обыграли «Денвер» (108:104), «Бруклин» (125:102) и «Нью-Йорк» (113:104).

В поединке против «Никс» Донован Митчелл набрал 32 очка, 7 подборов и 6 передач. Боян Богданович добавил 20 баллов, а Майк Конли — 18.

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В лазарете «Юты» находятся Руди Гобер, Руди Гэй и Джо Инглз.

«Голден Стэйт»

«Голден Стэйт» идет вторым в турнирной таблице Западной конференции с 41 победой и 13 поражениями.

Действующая победная серия «Уорриорз» насчитывает девять матчей. Их последней жертвой стала «Оклахома» (110:98).

Самым результативным с 21 баллом стал Клэй Томпсон. Стеф Карри едва не дотянул до трипл-дабла — 18 очков, 10 передач и 9 подборов. Жонатан Куминга отметился 16 баллами.

После травм у «Голден Стэйт» восстанавливаются Кевон Луни, Клэй Томпсон, Андре Игуодала, Неманья Бьелица, Дрэймонд Грин и Джеймс Уайзмен.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Юты» — 1.69, победа «Голден Стэйт» — 2.10.

«Уорриорз» уже дважды в этом сезоне обыграли «Джаз». Однако в этот раз, как нам кажется, команда Куина Снайдера сделает все возможное, чтобы реабилитироваться.

Две недели назад «Голден Стэйт» выиграл 94:92 в Сан-Франциско, куда «Юта» приехала без Донована Митчелла.

В этот раз «Джаз» остались без Гобера, но у них есть крепкие Хассан Уайтсайд и Удока Азубуике, так что проблем в «краске» быть не должно. Наш прогноз и ставка — «победа "Юты" с форой -2,5» за 1.87.

Предыдущая встреча этих команд не была результативной, и в этот раз можно ожидать подобного, тем более что «Юта» удержала «Денвер», «Бруклин» и «Нью-Йорк» на отметке в 105 набранных очков. Еще один вариант — «тотал меньше 219,5» за 1.87.