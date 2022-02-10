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    Сможет ли «Юта» обыграть «Голден Стэйт» с третьей попытки?

    «Юта» — «Голден Стэйт». Прогноз (к. 1.87) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 10 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Юта» — «Голден Стэйт»
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    Донован Митчелл
    В четверг, 10 февраля, «Юта» примет «Голден Стэйт» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Вивинт Смарт Хоум», начнется в 06:00 по московскому времени. «Юта» — «Голден Стэйт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 10 Февраля 2022 года
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    «Юта»

    «Юта» занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 33 победы и 21 поражение.

    Потерпев пять поражений подряд, баскетболисты «Джаз» поочередно обыграли «Денвер» (108:104), «Бруклин» (125:102) и «Нью-Йорк» (113:104).

    В поединке против «Никс» Донован Митчелл набрал 32 очка, 7 подборов и 6 передач. Боян Богданович добавил 20 баллов, а Майк Конли — 18.

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    В лазарете «Юты» находятся Руди Гобер, Руди Гэй и Джо Инглз.

    «Голден Стэйт»

    «Голден Стэйт» идет вторым в турнирной таблице Западной конференции с 41 победой и 13 поражениями.

    Действующая победная серия «Уорриорз» насчитывает девять матчей. Их последней жертвой стала «Оклахома» (110:98).

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    • Самым результативным с 21 баллом стал Клэй Томпсон. Стеф Карри едва не дотянул до трипл-дабла — 18 очков, 10 передач и 9 подборов. Жонатан Куминга отметился 16 баллами.

    После травм у «Голден Стэйт» восстанавливаются Кевон Луни, Клэй Томпсон, Андре Игуодала, Неманья Бьелица, Дрэймонд Грин и Джеймс Уайзмен.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Юты» — 1.69, победа «Голден Стэйт» — 2.10.

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    «Уорриорз» уже дважды в этом сезоне обыграли «Джаз». Однако в этот раз, как нам кажется, команда Куина Снайдера сделает все возможное, чтобы реабилитироваться.

    Две недели назад «Голден Стэйт» выиграл 94:92 в Сан-Франциско, куда «Юта» приехала без Донована Митчелла.

    В этот раз «Джаз» остались без Гобера, но у них есть крепкие Хассан Уайтсайд и Удока Азубуике, так что проблем в «краске» быть не должно. Наш прогноз и ставка — «победа "Юты" с форой -2,5» за 1.87.

    Предыдущая встреча этих команд не была результативной, и в этот раз можно ожидать подобного, тем более что «Юта» удержала «Денвер», «Бруклин» и «Нью-Йорк» на отметке в 105 набранных очков. Еще один вариант — «тотал меньше 219,5» за 1.87.

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    «Юта» — «Голден Стэйт»: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 10.02.2022. Прогнозы на баскетбол. Сможет ли «Юта» обыграть «Голден Стэйт» с третьей попытки?
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