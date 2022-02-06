В воскресенье, 6 февраля, «Портленд» примет «Милуоки» в регулярном чемпионате НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Мода-центр», начнется в 06:00 по московскому времени. «Портленд» — «Милуоки»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Портленд»

«Портленд» занимает десятое место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 21 победу и 32 поражения.

В четырех последних матчах «Трэйл Блэйзерс» проиграли «Чикаго» (116:130), «Оклахоме» (81:98), «Лейкерс» (94:99) и снова «Оклахоме» (93:96).

В игре с «Тандер» Си Джей Макколлум и Анферни Саймонс набрали по 19 очков, а Юсуф Нуркич оформил дабл-дабл из 14 очков и 16 подборов.

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После травм у «Портленда» восстанавливаются Джастис Уинслоу, Коди Зеллер, Кеон Джонсон, Эрик Бледсо, Ларри Нэнс, Нассир Литтл и Дамиан Лиллард.

«Милуоки»

«Милуоки» идет четвертым в турнирной таблице Восточной конференции с 32 победами и 21 поражением.

В семи предыдущих встречах «Бакс» потерпели всего два поражения. Накануне они обыграли «Вашингтон» (112:98).

Яннис Адетокунбо оформил трипл-дабл из 33 очков, 15 подборов и 11 передач. Джру Холидэй добавил 22 очка и 5 подборов, а Бобби Портис – 17 очков и 7 подборов.

Среди травмированных у «Милуоки» значатся Брук Лопес и Джорджи Хилл.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Милуоки» — 1.24, победа «Портленда» — 3.80.

У «Трэйл Блэйзерс» крайне мало шансов победить действующих чемпионов, и даже последние обмены не способны исправить ситуацию.

Обновленный «Портленд» все еще не сыгран, да и команде очень не хватает Лилларда, ждать которого придется еще больше месяца. Исходя из этого, наш прогноз и ставка — «победа "Милуоки" с форой -8,5» за 1.87.

У «Портленда» очень слабая оборона, которая почти наверняка позволит гостям набрать много очков. При этом мы ждем, что хозяева будут активничать у чужого кольца, поэтому еще один вариант — «тотал больше 226,5» за 1.87.