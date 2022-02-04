Первые медали. Анонс событий на Олимпиаде-2022 5 февраля

Лыжные гонки

Первый комплект медалей Олимпиады-2022 будет разыгран на стадионе лыжно-биатлонного центра «Куяншу» в Чжанцзякоу в женском скиатлоне — гонке на 15 километров с переодеванием лыж и сменой стиля в середине дистанции.

Первой на дистанцию уйдет российская спортсменка Наталья Непряева — нынешний лидер общего зачета Кубка мира и победительница «Тур де Ски». Кроме нее, российскую команду представляют Татьяна Сорина, Юлия Ступак и Анастасия Рыгалина.

Конкуренцию им составят шведки Фрида Карлссон и Эбба Андерссон, американка Джессика Диггинс, финские лыжницы Криста Пярмякоски и Кертта Нисканен, норвежки Рагнхильд Хага и Мари Хелен Фоссесхольм. И это при том, что Норвегия даже не сумела полностью заполнить свою заявку из-за положительных тестов на Covid у Хайди Венг и Анне Кьерсти Калво.

Наталья Непряева globallookpress.com

Главная претендентка на олимпийское золото — норвежская лыжница Тереза Йохауг , являющаяся действующей чемпионкой мира в этом виде лыжной программы. Немного уравнивает шансы то, что в этом сезоне скиатлон еще никто не бегал — все старты между «Тур де Ски» и Олимпиадой отменили из-за коронавируса.

10.45 Лыжные гонки. Скиатлон, 15 километров. Женщины Прямая трансляция: Россия-1,Онлайн

Россия-1,Онлайн Комментатор: Дмитрий Губерниев

Конькобежный спорт

В субботу начнут разыгрывать медали и конькобежки — на дистанции 3000 метров сборную России будут представлять Наталья Воронина и Евгения Лаленкова.

Коронная дистанция Ворониной — 5000 м, на ней она выигрывала ЧМ-2020, брала серебро ЧЕ-2021 и бронзу Пхенчхана-2018. Но и три тысячи метров ей не чужие — на этой дистанции она завоевала бронзу ЧМ-2019 и серебро ЧЕ-2020, правда вот в прошлом году стала лишь седьмой.

Лаленкова же, наоборот, бегает на 1500 м, а на трех километрах в рамках ЧМ и ЧЕ выше седьмого места не поднималась. От нее много мы не ждем, а вот Воронина вполне может побороться за медаль .

Главные фаворитки предстоящей гонки — рекордсменка мира из Чехии Мартина Сабликова, а также голландки Ирен Схоутен, Карлейн Ахтеректе и Антуанетта де Йонг.

Наталья Воронина globallookpress.com

Из интересного — в первой паре забегов мы увидим живую легенду конькобежного спорта — 49-летнюю немку Клаудию Пехштайн, которая справит свой 50-й день рождения срразу по окончании Олимпиады. А в последнем забеге побежит Франческа Лоллобриджида — родственница знаменитой итальянской актрисы.

11.30. Конькобежный спорт. 3000 м. Женщины Прямая трансляция: Матч! Арена, Онлайн

Матч! Арена, Онлайн Прямая трансляция: Матч ТВ, Онлайн

Биатлон

В полдень по московскому времени возвращаемся на Чжанцзякоу, где смешанной эстафетой стартует биатлонный турнир. Сначала состоятся два женских этапа по 6 километров, а потом два мужских по 7,5 километра. Каждому участнику предстоит пройти два огневых рубежа.

В этом сезоне «смешанка» в розыгрыше Кубка мира проводилась лишь раз — победили норвежцы с братьями Бё, Ингрид Тандревольд и Марте Олсбю Ройселанн в составе. За россиян бежали Цветков, Поварницын, Казакевич и Васнецова, став в итоге только пятыми — это «не наша» дисциплина.

В Пекине состав четверки полностью изменился: стартером выбрана Ульяна Нигматуллина, второй этап побежит Кристина Резцова, третий — Александр Логинов, а финишировать доверено Эдуарду Латыпову. Посмотрим, принесет ли это результаты, учитывая что Латыпов перенес ковид перед Олимпиадой и почти не соревновался .

Эдуард Латыпов globallookpress.com

Норвежцы заменили в победном составе Тандревольд на Тириль Экхофф, но все равно остаются главными претендентами на золото — на старт они выйдут под первым номером.

Впрочем, накануне гонки Тарьей Бё столкнулся во время тренировки с итальянской биатлонисткой и слегка повредил шею и оружие . Посмотрим, как это скажется на его выступлении и медальном раскладе.

За медали будут бороться команды Франции и Швеции, а вот немцам,итальянцами и белорусам, ставшим вторыми на Кубке мира, место выше четвертого вряд ли грозит.

12:00. Биатлон. Смешанная эстафета Прямая трансляция: Первый канал, Онлайн

Первый канал, Онлайн Комментатор: Дмитрий Терехов

Прыжки с трамплина

Среди летающих лыжниц, которые будут соревноваться на 106-метровом трамплине, сразу четыре россиянки: опытная Ирина Аввакумова, Александра Кустова, недавно попадавшая на пьедестал Кубка мира, а также Софья Тихонова и Ирма Махиния.

Шансов зацепиться за медали тут, увы, практически никаких — попадание кого-то из россиянок в Топ-10 будет хорошим результатом. Фаворитки — немки, австрийки, норвежки, словенки и японки.

Лидер Кубка мира по прыжкам с трамплина Марита Крамер сдала положительный тест на коронавирус прямо перед Олимпиадой, в ее отсутствие за золото могут побороться немка Катарина Альтхаус и Сара Таканаси (Япония).

13:45. Прыжки с трамплина. HS106. Женщины Прямая трансляция: Матч! Страна, Онлайн

Фристайл

У фристайлистов будут разыгрывать награды в мужском могуле. Россию представят Никита Андреев и Никита Новицкий. Последний — чемпион мира среди юниоров 2019 года, ставший четвертым на последнем взрослом ЧМ.

По итогам первой части квалификации россияне пройти дальше не смогли, но у них еще есть второй шанс — для этого во втором раунде нужно попадать в топ-10.

Микаэль Кингсбери globallookpress.com

Главный претендент на золото — канадец Микаэль Кингсбери, который безраздельно правит в могуле больше 10 лет. Борьбу ему навяжет японец Икума Хорисима, который последние пару лет претендует на звание «первого номера».

Еще один претендент на медали — молодой швед Вальтер Валльберг, который ярко проявляет себя на Кубке мира и готов сделать качественный шаг вперед.

13:00. Фристайл. Могул. Мужчины. Квалификация 2 Прямая трансляция: Матч! Арена, Матч ТВ, Онлайн

14.30. Фристайл. Могул. Мужчины. Финал Прямая трансляция: Матч! Арена, Онлайн

Шорт-трек

В субботу стартует и турнир по шорт-треку. Предварительные забегу пройдут у женщин на 500-метровке, где Россию представляют Софья Просвирнова, Екатерина Ефременкова и Елена Серегина, а также на дистанции 1000 метров у мужчин, где побегут Семен Елистратов и Денис Айрапетян.

Для выхода в четвертьфинал нужно либо быть первым-вторым, либо попасть в число четырех быстрейших участников, ставших третьими по итогам всех забегов.

Медали будут разыграны в дебютирующей на этой Олимпиаде дисциплине — смешанной эстафете. Россияне побегут в третьем четвертьфинале — с командами Венгрии, Японии и США.

Семен Елистратов globallookpress.com

Шансы на выход в полуфинал неплохие — условия те же: нужно быть не ниже второго места либо проходить как одна из двух лучших сборных, показавших третье время в своем забеге.

Россияне могут побороться за медаль с Китаем, Венгрией, Канадой, Италией и Францией . А вот золото, скорее всего, разыграют команды Южной Кореи и Нидерландов.

15:23. Шорт-трек. Смешанная эстафета. Четвертьфиналы Прямая трансляция: Matchtv.ru / Sportbox.ru

16:26. Шорт-трек. Смешанная эстафета. Финал Прямая трансляция: Matchtv.ru / Sportbox.ru, Онлайн

Что еще посмотреть

Мужчины-саночники разыграют свои медали в воскресенье, 6 февраля, а в субботу пройдут первые два заезда из четырех.

Россию представляют победитель двух последних чемпионатов мира Роман Репилов, и опытнейший Семен Павличенко, а компанию им составит Александр Горбацевич.

14:10. Санный спорт. Мужчины. 1-я и 2-я попытка Прямая трансляция: Матч Игра

Второй матч на ОИ-2022 проведут российские хоккеистки. Несмотря на все проблемы, свалившиеся на наших девушек накануне старта турнира, они обыграли в первом туре соперниц из Швейцарии со счетом 5:2.

Со сборной США, которая будет нам противостоять во втором матче, так просто не будет — в первом туре они с тем же счетом 5:2 обыграли Финляндию, при этом перебросав соперниц 52:12. Правда при этом они потеряли из-за травмы своего важнейшего нападающего — Брианну Деккер.

16:10 Хоккей. Женщины. Группа A. 2-й тур: США — Россия Прямая трансляция: Матч Арена, Матч ТВ (с 17:00 мск), Live

Матч Арена, Матч ТВ (с 17:00 мск), Live Прогноз на матч

Снова будет много керлинга — продолжаются соревнования у смешанных пар, где представителей России нет.

04:05 Кёрлинг. Микст. 7, 8 и 9 туры Прямая трансляция: Матч Игра

За ходом всех соревнований можно следить в онлайне Пекина-2022 на LiveSport.Ru. С этого дня начнет пополняться медальный зачет — следить за ним можно здесь.