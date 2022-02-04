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    Первые медали. Анонс событий на Олимпиаде-2022 5 февраля

    Пекин-2022 5 февраля: расписание соревнований и телетрансляций, где и за кого болеть

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    Фристайлисты разыграют медали в могуле
    Олимпиада в Пекине официально стартовала — 4 февраля прошла грандиозная церемония открытия, трансляцию которой можно прочитать на нашем сайте. В субботу, 5 февраля атлеты разыграют сразу шесть комплектов медалей. Рассказываем, когда и за кем нужно следить в первый день медального зачета.

    Лыжные гонки

    Первый комплект медалей Олимпиады-2022 будет разыгран на стадионе лыжно-биатлонного центра «Куяншу» в Чжанцзякоу в женском скиатлоне — гонке на 15 километров с переодеванием лыж и сменой стиля в середине дистанции.

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    • Первой на дистанцию уйдет российская спортсменка Наталья Непряева — нынешний лидер общего зачета Кубка мира и победительница «Тур де Ски». Кроме нее, российскую команду представляют Татьяна Сорина, Юлия Ступак и Анастасия Рыгалина.

    Конкуренцию им составят шведки Фрида Карлссон и Эбба Андерссон, американка Джессика Диггинс, финские лыжницы Криста Пярмякоски и Кертта Нисканен, норвежки Рагнхильд Хага и Мари Хелен Фоссесхольм. И это при том, что Норвегия даже не сумела полностью заполнить свою заявку из-за положительных тестов на Covid у Хайди Венг и Анне Кьерсти Калво.

    Наталья Непряева

    Главная претендентка на олимпийское золото — норвежская лыжница Тереза Йохауг, являющаяся действующей чемпионкой мира в этом виде лыжной программы. Немного уравнивает шансы то, что в этом сезоне скиатлон еще никто не бегал — все старты между «Тур де Ски» и Олимпиадой отменили из-за коронавируса.

    10.45 Лыжные гонки. Скиатлон, 15 километров. Женщины
    • Прямая трансляция: Россия-1,Онлайн
    • Комментатор: Дмитрий Губерниев

    Конькобежный спорт

    В субботу начнут разыгрывать медали и конькобежки — на дистанции 3000 метров сборную России будут представлять Наталья Воронина и Евгения Лаленкова.

    Коронная дистанция Ворониной — 5000 м, на ней она выигрывала ЧМ-2020, брала серебро ЧЕ-2021 и бронзу Пхенчхана-2018. Но и три тысячи метров ей не чужие — на этой дистанции она завоевала бронзу ЧМ-2019 и серебро ЧЕ-2020, правда вот в прошлом году стала лишь седьмой.

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    • Лаленкова же, наоборот, бегает на 1500 м, а на трех километрах в рамках ЧМ и ЧЕ выше седьмого места не поднималась. От нее много мы не ждем, а вот Воронина вполне может побороться за медаль.

    Главные фаворитки предстоящей гонки — рекордсменка мира из Чехии Мартина Сабликова, а также голландки Ирен Схоутен, Карлейн Ахтеректе и Антуанетта де Йонг.

    Наталья Воронина

    Из интересного — в первой паре забегов мы увидим живую легенду конькобежного спорта — 49-летнюю немку Клаудию Пехштайн, которая справит свой 50-й день рождения срразу по окончании Олимпиады. А в последнем забеге побежит Франческа Лоллобриджида — родственница знаменитой итальянской актрисы.

    11.30. Конькобежный спорт. 3000 м. Женщины
    • Прямая трансляция: Матч! Арена, Онлайн
    • Прямая трансляция: Матч ТВ, Онлайн

    Биатлон

    В полдень по московскому времени возвращаемся на Чжанцзякоу, где смешанной эстафетой стартует биатлонный турнир. Сначала состоятся два женских этапа по 6 километров, а потом два мужских по 7,5 километра. Каждому участнику предстоит пройти два огневых рубежа.

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    • В этом сезоне «смешанка» в розыгрыше Кубка мира проводилась лишь раз — победили норвежцы с братьями Бё, Ингрид Тандревольд и Марте Олсбю Ройселанн в составе. За россиян бежали Цветков, Поварницын, Казакевич и Васнецова, став в итоге только пятыми — это «не наша» дисциплина.

    В Пекине состав четверки полностью изменился: стартером выбрана Ульяна Нигматуллина, второй этап побежит Кристина Резцова, третий — Александр Логинов, а финишировать доверено Эдуарду Латыпову. Посмотрим, принесет ли это результаты, учитывая что Латыпов перенес ковид перед Олимпиадой и почти не соревновался.

    Эдуард Латыпов

    Норвежцы заменили в победном составе Тандревольд на Тириль Экхофф, но все равно остаются главными претендентами на золото — на старт они выйдут под первым номером.

    Впрочем, накануне гонки Тарьей Бё столкнулся во время тренировки с итальянской биатлонисткой и слегка повредил шею и оружие. Посмотрим, как это скажется на его выступлении и медальном раскладе.

    За медали будут бороться команды Франции и Швеции, а вот немцам,итальянцами и белорусам, ставшим вторыми на Кубке мира, место выше четвертого вряд ли грозит.

    12:00. Биатлон. Смешанная эстафета
    • Прямая трансляция: Первый канал, Онлайн
    • Комментатор: Дмитрий Терехов

    Прыжки с трамплина

    Среди летающих лыжниц, которые будут соревноваться на 106-метровом трамплине, сразу четыре россиянки: опытная Ирина Аввакумова, Александра Кустова, недавно попадавшая на пьедестал Кубка мира, а также Софья Тихонова и Ирма Махиния.

    Шансов зацепиться за медали тут, увы, практически никаких — попадание кого-то из россиянок в Топ-10 будет хорошим результатом. Фаворитки — немки, австрийки, норвежки, словенки и японки.

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    • Лидер Кубка мира по прыжкам с трамплина Марита Крамер сдала положительный тест на коронавирус прямо перед Олимпиадой, в ее отсутствие за золото могут побороться немка Катарина Альтхаус и Сара Таканаси (Япония).

    13:45. Прыжки с трамплина. HS106. Женщины
    • Прямая трансляция: Матч! Страна, Онлайн

    Фристайл

    У фристайлистов будут разыгрывать награды в мужском могуле. Россию представят Никита Андреев и Никита Новицкий. Последний — чемпион мира среди юниоров 2019 года, ставший четвертым на последнем взрослом ЧМ.

    По итогам первой части квалификации россияне пройти дальше не смогли, но у них еще есть второй шанс — для этого во втором раунде нужно попадать в топ-10.

    Микаэль Кингсбери

    Главный претендент на золото — канадец Микаэль Кингсбери, который безраздельно правит в могуле больше 10 лет. Борьбу ему навяжет японец Икума Хорисима, который последние пару лет претендует на звание «первого номера».

    Еще один претендент на медали — молодой швед Вальтер Валльберг, который ярко проявляет себя на Кубке мира и готов сделать качественный шаг вперед.

    13:00. Фристайл. Могул. Мужчины. Квалификация 2
    • Прямая трансляция: Матч! Арена, Матч ТВ, Онлайн

    14.30. Фристайл. Могул. Мужчины. Финал
    • Прямая трансляция: Матч! Арена, Онлайн

    Шорт-трек

    В субботу стартует и турнир по шорт-треку. Предварительные забегу пройдут у женщин на 500-метровке, где Россию представляют Софья Просвирнова, Екатерина Ефременкова и Елена Серегина, а также на дистанции 1000 метров у мужчин, где побегут Семен Елистратов и Денис Айрапетян.

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    • Для выхода в четвертьфинал нужно либо быть первым-вторым, либо попасть в число четырех быстрейших участников, ставших третьими по итогам всех забегов.

    Медали будут разыграны в дебютирующей на этой Олимпиаде дисциплине — смешанной эстафете. Россияне побегут в третьем четвертьфинале — с командами Венгрии, Японии и США.

    Семен Елистратов

    Шансы на выход в полуфинал неплохие — условия те же: нужно быть не ниже второго места либо проходить как одна из двух лучших сборных, показавших третье время в своем забеге.

    Россияне могут побороться за медаль с Китаем, Венгрией, Канадой, Италией и Францией. А вот золото, скорее всего, разыграют команды Южной Кореи и Нидерландов.

    15:23. Шорт-трек. Смешанная эстафета. Четвертьфиналы
    • Прямая трансляция: Matchtv.ru / Sportbox.ru

    16:26. Шорт-трек. Смешанная эстафета. Финал
    • Прямая трансляция: Matchtv.ru / Sportbox.ru, Онлайн

    Что еще посмотреть

    Мужчины-саночники разыграют свои медали в воскресенье, 6 февраля, а в субботу пройдут первые два заезда из четырех.

    Россию представляют победитель двух последних чемпионатов мира Роман Репилов, и опытнейший Семен Павличенко, а компанию им составит Александр Горбацевич.

    14:10. Санный спорт. Мужчины. 1-я и 2-я попытка
    • Прямая трансляция: Матч Игра

    Второй матч на ОИ-2022 проведут российские хоккеистки. Несмотря на все проблемы, свалившиеся на наших девушек накануне старта турнира, они обыграли в первом туре соперниц из Швейцарии со счетом 5:2.

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    Со сборной США, которая будет нам противостоять во втором матче, так просто не будет — в первом туре они с тем же счетом 5:2 обыграли Финляндию, при этом перебросав соперниц 52:12. Правда при этом они потеряли из-за травмы своего важнейшего нападающего — Брианну Деккер.

    16:10 Хоккей. Женщины. Группа A. 2-й тур: США — Россия

    Снова будет много керлинга — продолжаются соревнования у смешанных пар, где представителей России нет.

    04:05 Кёрлинг. Микст. 7, 8 и 9 туры
    • Прямая трансляция: Матч Игра

    За ходом всех соревнований можно следить в онлайне Пекина-2022 на LiveSport.Ru. С этого дня начнет пополняться медальный зачет — следить за ним можно здесь.

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