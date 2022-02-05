В субботу, 5 февраля, «Даллас» примет «Филадельфию» в регулярном чемпионате НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Американ Эйрлайнс-центр», начнется в 06:00 по московскому времени. «Даллас» — «Филадельфия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Даллас»

«Даллас» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 29 побед и 23 поражения.

Обыграв «Портленд» (132:112) и «Индиану» (132:105), «Маверикс» неожиданно уступили «Орландо» (108:110) и «Оклахоме» (114:120 ОТ).

В игре с «Тандер» Лука Дончич записал себе в актив 40 очков, 10 передач и 6 подборов. Реджи Баллок отметился 23 баллами и 8 подборами, а Джейлен Брансон — 20 очками и 5 подборами.

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После травм у «Далласа» восстанавливаются Стерлинг Браун, Кристапс Порзингис и Тим Хардуэй-младший.

«Филадельфия»

«Филадельфия» расположилась на третьей строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 31 победой и 20 поражением.

Одержав пять побед подряд, накануне баскетболисты «Сиксерс» дома проиграли «Вашингтону» (103:106).

Джоэл Эмбиид оформил дабл-дабл из 27 очков и 14 подборов. Тайриз Макси добавил 22 очка, 8 подборов и 7 передач, а Тобиас Харрис — 18 очков и 9 подборов.

Среди травмированных у «Филадельфии» значатся Шейк Милтон, Фуркан Коркмаз и Сет Карри.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Далласа» — 1.82, победа «Филадельфии» — 1.92.

К большому удивлению «Маверикс» проиграли подряд двум худшим командам лиги. В поединке с «Оклахомой» Дончич был просто волшебен, но его вклада все равно не хватило для общего успеха.

У «Сиксерс» тоже имеются проблемы, но все же сейчас подопечные Дока Риверса стабильнее. Одна из главных слабостей этого сезона — неспособность побеждать на подборах. Тем не менее, давайте не забывать, что «Даллас» входит в шестерку худших команд по подборам.

Эмбииду будет гораздо комфортнее в краске без Порзингиса, поэтому наш прогноз и ставка — «победа "Филадельфии" с форой -1,5» за 2.00.

Обе команды имеют меньше 100 владений в среднем за игру, поэтому еще один вариант — «тотал меньше 213,5» за 1.87.