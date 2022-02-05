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    Как завершится первая в сезоне встреча «Далласа» и «Филадельфии»?

    «Даллас» — «Филадельфия». Прогноз (к. 2.00) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 5 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Даллас» — «Филадельфия»
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    Джоэл Эмбиид
    В субботу, 5 февраля, «Даллас» примет «Филадельфию» в регулярном чемпионате НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Американ Эйрлайнс-центр», начнется в 06:00 по московскому времени. «Даллас» — «Филадельфия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Даллас»

    «Даллас» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 29 побед и 23 поражения.

    Обыграв «Портленд» (132:112) и «Индиану» (132:105), «Маверикс» неожиданно уступили «Орландо» (108:110) и «Оклахоме» (114:120 ОТ).

    В игре с «Тандер» Лука Дончич записал себе в актив 40 очков, 10 передач и 6 подборов. Реджи Баллок отметился 23 баллами и 8 подборами, а Джейлен Брансон — 20 очками и 5 подборами.

    Все прогнозы на НБА

    После травм у «Далласа» восстанавливаются Стерлинг Браун, Кристапс Порзингис и Тим Хардуэй-младший.

    «Филадельфия»

    «Филадельфия» расположилась на третьей строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 31 победой и 20 поражением.

    Одержав пять побед подряд, накануне баскетболисты «Сиксерс» дома проиграли «Вашингтону» (103:106).

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    • Джоэл Эмбиид оформил дабл-дабл из 27 очков и 14 подборов. Тайриз Макси добавил 22 очка, 8 подборов и 7 передач, а Тобиас Харрис — 18 очков и 9 подборов.

    Среди травмированных у «Филадельфии» значатся Шейк Милтон, Фуркан Коркмаз и Сет Карри.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Далласа» — 1.82, победа «Филадельфии» — 1.92.

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    К большому удивлению «Маверикс» проиграли подряд двум худшим командам лиги. В поединке с «Оклахомой» Дончич был просто волшебен, но его вклада все равно не хватило для общего успеха.

    У «Сиксерс» тоже имеются проблемы, но все же сейчас подопечные Дока Риверса стабильнее. Одна из главных слабостей этого сезона — неспособность побеждать на подборах. Тем не менее, давайте не забывать, что «Даллас» входит в шестерку худших команд по подборам.

    Эмбииду будет гораздо комфортнее в краске без Порзингиса, поэтому наш прогноз и ставка — «победа "Филадельфии" с форой -1,5» за 2.00.

    Обе команды имеют меньше 100 владений в среднем за игру, поэтому еще один вариант — «тотал меньше 213,5» за 1.87.

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    «Даллас» — «Филадельфия»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 05.02.2022. Прогнозы на баскетбол. Как завершится первая в сезоне встреча «Далласа» и «Филадельфии»?
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