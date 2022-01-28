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    Сумеют ли «Лейкерс» остановить Эмбиида?

    «Филадельфия» — «Лейкерс». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 28 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Филадельфия» — «Лейкерс»
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    Джоэл Эмбиид
    В пятницу, 28 января, «Филадельфия» примет «Лейкерс» в регулярном чемпионате НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Веллс Фарго-центр», начнется в 03:30 по московскому времени. «Филадельфия» — «Лейкерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 28 Января 2022 года

    «Филадельфия»

    «Филадельфия» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 27 побед и 22 поражения.

    В четырех последних матчах «Сиксерс» проиграли только «Клипперс» (101:102), обыграв «Орландо» (123:110), «Сан-Антонио» (115:109) и «Нью-Орлеан» (117:107).

    В поединке против «Пеликанс» самым результативным стал Джоэл Эмбиид — 42 очка и 14 подборов. Тобиас Харрис оформил дабл-дабл из 33 очков и 11 подборов. Фуркан Коркмаз отметился 13 баллами.

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    После травм у «Филадельфии» восстанавливаются Сет Карри, Шейк Милтон и Дэнни Грин.

    «Лейкерс»

    «Лейкерс» расположились на девятой строчке в турнирной таблице Западной конференции с 24 победами и 24 поражениями.

    В последнее время калифорнийцы выступают с переменным успехом. Накануне они разобрались с «Бруклином» (106:96).

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    • Леброн Джеймс набрал 33 очка, сделал 7 подборов и 6 передач. Малик Монк добавил 22 балла, а Расселл Уэстбрук — 15 баллов, 6 подборов и 4 передачи.

    Среди травмированных у «Лейкерс» значатся Секу Думбуйа, Энтони Дэвис и Кендрик Нанн.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Филадельфии» — 1.79, победа «Лейкерс» — 2.02.

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    Энтони Дэвис постепенно набирает форму, но он еще далек от того состояния, чтобы конкурировать с Джоэлом Эмбиидом, и встреча против «Бруклина» это подтвердила.

    «Лейкерс» способны подняться в турнирной таблице усилиями Джеймса и Уэстбрука, однако они пока никак не могут наладить игру в обороне, что чревато проблемами в игре против «Сиксерс». Наш прогноз и ставка — «победа "Филадельфии" с форой -1,5» за 1.85.

    Еще один вариант — «тотал больше 217,5» за 1.90. Ждем результативной игры и от Эмбиида, и от Джеймса.

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    «Филадельфия» — «Лейкерс»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 28.01.2022. Прогнозы на баскетбол. Сумеют ли «Лейкерс» остановить Эмбиида?
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