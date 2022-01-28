В пятницу, 28 января, «Филадельфия» примет «Лейкерс» в регулярном чемпионате НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Веллс Фарго-центр», начнется в 03:30 по московскому времени. «Филадельфия» — «Лейкерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Филадельфия»

«Филадельфия» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 27 побед и 22 поражения.

В четырех последних матчах «Сиксерс» проиграли только «Клипперс» (101:102), обыграв «Орландо» (123:110), «Сан-Антонио» (115:109) и «Нью-Орлеан» (117:107).

В поединке против «Пеликанс» самым результативным стал Джоэл Эмбиид — 42 очка и 14 подборов. Тобиас Харрис оформил дабл-дабл из 33 очков и 11 подборов. Фуркан Коркмаз отметился 13 баллами.

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После травм у «Филадельфии» восстанавливаются Сет Карри, Шейк Милтон и Дэнни Грин.

«Лейкерс»

«Лейкерс» расположились на девятой строчке в турнирной таблице Западной конференции с 24 победами и 24 поражениями.

В последнее время калифорнийцы выступают с переменным успехом. Накануне они разобрались с «Бруклином» (106:96).

Леброн Джеймс набрал 33 очка, сделал 7 подборов и 6 передач. Малик Монк добавил 22 балла, а Расселл Уэстбрук — 15 баллов, 6 подборов и 4 передачи.

Среди травмированных у «Лейкерс» значатся Секу Думбуйа, Энтони Дэвис и Кендрик Нанн.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Филадельфии» — 1.79, победа «Лейкерс» — 2.02.

Энтони Дэвис постепенно набирает форму, но он еще далек от того состояния, чтобы конкурировать с Джоэлом Эмбиидом, и встреча против «Бруклина» это подтвердила.

«Лейкерс» способны подняться в турнирной таблице усилиями Джеймса и Уэстбрука, однако они пока никак не могут наладить игру в обороне, что чревато проблемами в игре против «Сиксерс». Наш прогноз и ставка — «победа "Филадельфии" с форой -1,5» за 1.85.

Еще один вариант — «тотал больше 217,5» за 1.90. Ждем результативной игры и от Эмбиида, и от Джеймса.