«Филадельфия»
«Филадельфия» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 27 побед и 22 поражения.
В четырех последних матчах «Сиксерс» проиграли только «Клипперс» (101:102), обыграв «Орландо» (123:110), «Сан-Антонио» (115:109) и «Нью-Орлеан» (117:107).
В поединке против «Пеликанс» самым результативным стал Джоэл Эмбиид — 42 очка и 14 подборов. Тобиас Харрис оформил дабл-дабл из 33 очков и 11 подборов. Фуркан Коркмаз отметился 13 баллами.
После травм у «Филадельфии» восстанавливаются Сет Карри, Шейк Милтон и Дэнни Грин.
«Лейкерс»
«Лейкерс» расположились на девятой строчке в турнирной таблице Западной конференции с 24 победами и 24 поражениями.
В последнее время калифорнийцы выступают с переменным успехом. Накануне они разобрались с «Бруклином» (106:96).
Леброн Джеймс набрал 33 очка, сделал 7 подборов и 6 передач. Малик Монк добавил 22 балла, а Расселл Уэстбрук — 15 баллов, 6 подборов и 4 передачи.
Среди травмированных у «Лейкерс» значатся Секу Думбуйа, Энтони Дэвис и Кендрик Нанн.
Прогноз и ставка
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Филадельфии» — 1.79, победа «Лейкерс» — 2.02.
Энтони Дэвис постепенно набирает форму, но он еще далек от того состояния, чтобы конкурировать с Джоэлом Эмбиидом, и встреча против «Бруклина» это подтвердила.
«Лейкерс» способны подняться в турнирной таблице усилиями Джеймса и Уэстбрука, однако они пока никак не могут наладить игру в обороне, что чревато проблемами в игре против «Сиксерс». Наш прогноз и ставка — «победа "Филадельфии" с форой -1,5» за 1.85.
Еще один вариант — «тотал больше 217,5» за 1.90. Ждем результативной игры и от Эмбиида, и от Джеймса.