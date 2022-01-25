ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Милитао принес «Реалу» ничью«Реал» часто оступается, но вряд ли упустит титул «Милан» — «Ювентус»Нули на «Сан-Сиро». Миланцы скатали ничью с «Юве» и потеряли Ибрагимовича Роман РепиловРоман Репилов: Сделаю все, чтобы удачно выступить на Играх в Пекине
  • 10:37
    • Медведев вышел в четвертьфинал Australian Open второй год подряд
  • 10:45
    • Фанатские объединения «Спартака» заявили о бойкоте матчей из-за внедрения Fan ID
  • 10:26
    • ЦСКА может подписать Деспотовича
  • 09:17
    • Халеп вылетела с Australian Open
  • 00:56
    • «Барселона» вырвала выездную победу у «Алавеса»
  • 00:50
    • Дебютный гол Рамоса помог ПСЖ разгромить «Реймс»
  • 00:42
    • «Милан» разошелся миром с «Ювентусом»
    Все новости спорта

    Продолжатся ли мучения «Чикаго»?

    «Оклахома» — «Чикаго». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 25 января 2022 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Оклахома-Сити Тандер Прогнозы на Чикаго Буллз
    Прогноз и ставки на «Оклахома» — «Чикаго»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Шей Гилджес-Александер
    Во вторник, 25 января, «Оклахома» примет «Чикаго» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Чизпик Энерджи», начнется в 04:00 по московскому времени. «Оклахома» — «Чикаго»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Баскетбол. НБА 25 Января 2022 года
    Оклахома
  • Оклахома
    •  Оклахома 04:00 Чикаго Чикаго
  • НБА
    •

    «Оклахома»

    «Оклахома» занимает 14-е место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 14 побед и 32 поражения.

    В пяти последних матчах «Тандер» поочередно проиграли «Кливленду» (102:107), «Далласу» (102:104), «Сан-Антонио» (96:118), «Шарлотт» (98:121) и снова «Кливленду» (87:94).

    В недавней игре с «Кавальерс» самым результативным стал Шей Гилджес-Александер — 29 очков, 9 подборов и 6 передач. Кенрич Уильямс добавил 12 баллов, а Аарон Уиггинс — 11.

    Все прогнозы на НБА

    После травм у «Оклахомы» восстанавливаются Деррик Фэйворс и Вит Крейчи.

    «Чикаго»

    «Чикаго» идет третьим в турнирной таблице Восточной конференции с 28 победами и 17 поражениями.

    В семи предыдущих матчах «Буллз» обыграли только «Кливленд» (117:104). Накануне они уступили «Орландо» (95:114).

  • «Реал» часто оступается, но вряд ли упустит титул
  • Реакция прессы на матч «Реал» — «Эльче»
  • Сегодня

    • В поединке против «Мэджик» Демар Дерозан набрал 41 очко и сделал 5 подборов. Коби Уайт добавил 22 балла, Никола Вучевич оформил дабл-дабл из 13 очков и 13 подборов.

    Среди травмированных у «Чикаго» значатся Зак Лавин, Алекс Карузо, Джавонте Грин, Лонзо Болл, Деррик Джонс и Патрик Уильямс.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Чикаго» — 1.74, победа «Оклахомы» — 2.10.

    100ИгратьБонус новым игрокамvulkan 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    В этом сезоне баскетболисты «Тандер» побеждают нечасто, зато они, как правило, превосходят ожидания букмекеров.

    Будучи аутсайдером почти всегда, в предыдущих десяти матчах «Оклахома» семь раз покрыла усредненную фору.

    «Буллз» находятся в затруднительном положении, играя второй матч подряд и все еще оставаясь без Лавина, Болла и Карузо, так что наш прогноз и ставка — «победа "Оклахомы" с форой +2,5» за 1.85.

    Также возьмем «тотал Шея Гилджеса-Александера больше 24,5» за 1.87. Канадец — первая скрипка в команде, и именно от него будет исходить главная угроза.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.68
  • Прогноз на матч Фриц — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Канепи — Соболенко
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Гвинея — Гамбия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Камерун — Коморские острова
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Блэкберн — Мидлсбро
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.95
  • Экспресс дня 24 января
  • Сегодня в 22:45
    •  2.26
  • Прогноз на матч Альмерия — Эйбар
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Вашингтон — Вегас
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Бостон — Анахайм
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.51
  • Прогноз на матч Филадельфия — Даллас
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Миннесота — Монреаль
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Финикс — Юта
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Калгари — Сент-Луис
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Оклахома» — «Чикаго»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 25.01.2022. Прогнозы на баскетбол. Продолжатся ли мучения «Чикаго»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры