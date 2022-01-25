«Оклахома»
«Оклахома» занимает 14-е место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 14 побед и 32 поражения.
В пяти последних матчах «Тандер» поочередно проиграли «Кливленду» (102:107), «Далласу» (102:104), «Сан-Антонио» (96:118), «Шарлотт» (98:121) и снова «Кливленду» (87:94).
В недавней игре с «Кавальерс» самым результативным стал Шей Гилджес-Александер — 29 очков, 9 подборов и 6 передач. Кенрич Уильямс добавил 12 баллов, а Аарон Уиггинс — 11.
После травм у «Оклахомы» восстанавливаются Деррик Фэйворс и Вит Крейчи.
«Чикаго»
«Чикаго» идет третьим в турнирной таблице Восточной конференции с 28 победами и 17 поражениями.
В семи предыдущих матчах «Буллз» обыграли только «Кливленд» (117:104). Накануне они уступили «Орландо» (95:114).
В поединке против «Мэджик» Демар Дерозан набрал 41 очко и сделал 5 подборов. Коби Уайт добавил 22 балла, Никола Вучевич оформил дабл-дабл из 13 очков и 13 подборов.
Среди травмированных у «Чикаго» значатся Зак Лавин, Алекс Карузо, Джавонте Грин, Лонзо Болл, Деррик Джонс и Патрик Уильямс.
Прогноз и ставка
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Чикаго» — 1.74, победа «Оклахомы» — 2.10.
В этом сезоне баскетболисты «Тандер» побеждают нечасто, зато они, как правило, превосходят ожидания букмекеров.
Будучи аутсайдером почти всегда, в предыдущих десяти матчах «Оклахома» семь раз покрыла усредненную фору.
«Буллз» находятся в затруднительном положении, играя второй матч подряд и все еще оставаясь без Лавина, Болла и Карузо, так что наш прогноз и ставка — «победа "Оклахомы" с форой +2,5» за 1.85.
Также возьмем «тотал Шея Гилджеса-Александера больше 24,5» за 1.87. Канадец — первая скрипка в команде, и именно от него будет исходить главная угроза.