Во вторник, 25 января, «Оклахома» примет «Чикаго» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Чизпик Энерджи», начнется в 04:00 по московскому времени. «Оклахома» — «Чикаго»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Оклахома»

«Оклахома» занимает 14-е место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 14 побед и 32 поражения.

В пяти последних матчах «Тандер» поочередно проиграли «Кливленду» (102:107), «Далласу» (102:104), «Сан-Антонио» (96:118), «Шарлотт» (98:121) и снова «Кливленду» (87:94).

В недавней игре с «Кавальерс» самым результативным стал Шей Гилджес-Александер — 29 очков, 9 подборов и 6 передач. Кенрич Уильямс добавил 12 баллов, а Аарон Уиггинс — 11.

Все прогнозы на НБА

После травм у «Оклахомы» восстанавливаются Деррик Фэйворс и Вит Крейчи.

«Чикаго»

«Чикаго» идет третьим в турнирной таблице Восточной конференции с 28 победами и 17 поражениями.

В семи предыдущих матчах «Буллз» обыграли только «Кливленд» (117:104). Накануне они уступили «Орландо» (95:114).

В поединке против «Мэджик» Демар Дерозан набрал 41 очко и сделал 5 подборов. Коби Уайт добавил 22 балла, Никола Вучевич оформил дабл-дабл из 13 очков и 13 подборов.

Среди травмированных у «Чикаго» значатся Зак Лавин, Алекс Карузо, Джавонте Грин, Лонзо Болл, Деррик Джонс и Патрик Уильямс.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Чикаго» — 1.74, победа «Оклахомы» — 2.10.

В этом сезоне баскетболисты «Тандер» побеждают нечасто, зато они, как правило, превосходят ожидания букмекеров.

Будучи аутсайдером почти всегда, в предыдущих десяти матчах «Оклахома» семь раз покрыла усредненную фору.

«Буллз» находятся в затруднительном положении, играя второй матч подряд и все еще оставаясь без Лавина, Болла и Карузо, так что наш прогноз и ставка — «победа "Оклахомы" с форой +2,5» за 1.85.

Также возьмем «тотал Шея Гилджеса-Александера больше 24,5» за 1.87. Канадец — первая скрипка в команде, и именно от него будет исходить главная угроза.