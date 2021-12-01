В среду, 1 декабря, «Финикс» примет «Голден Стэйт» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Барклайс-центр», начнется в 03:30 по московскому времени. «Финикс» — «Голден Стэйт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Финикс»

«Финикс» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 17 побед и три поражения.

Действующая победная серия подопечных Монти Уильямса уже насчитывает 16 встреч и длится с 31 октября.

Накануне «Санз» в гостях одолели «Бруклин» (113:107), когда Девин Букер настрелял 30 очков, а Крис Пол к 22 баллам добавил 8 подборов и 5 передач.

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Среди травмированных у «Финикса» значатся Абдель Надер, Фрэнк Камински и Дарио Шарич.

«Голден Стэйт»

«Голден Стэйт» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции с 18 победами и двумя поражениями.

Подопечные Стива Керра тоже могут похвастаться впечатляющей серией из семи побед подряд. Их последней жертвой стали «Клипперс» (105:90).

Стеф Карри реализовал сразу 7 трехочковых, набрав в итоге 33 очка. Отто Портер оформил дабл-дабл из 18 очков и 10 подборов. Джордан Пул добавил еще 17 баллов.

После травм у «Голден Стэйт» восстанавливаются Клэй Томпсон, Андре Игуодала, Джеймс Уайзмен, Дрэймонд Грин и Дэмион Ли.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Финикса» — 1.79, победа «Голден Стэйт» — 2.07.

Трудно не восхищаться серией «Санз», которая по своей длительности уже вышла на 24-е место в истории НБА.

Впрочем, если взглянуть на «Уорриорз», то в целом этот сезон они проводят еще лучше, чем «Финикс». У них всего два поражения при феноменальных атакующих качествах. Что говорить, если по набранным очкам калифорнийцы уступают только «Шарлотт».

В то же время соперники «Уорриорз» с трудом в среднем набирают 100 очков и реализовывают лишь около 42 процентов бросков.

Да, «Финикс» очень силен, но когда-то он должен проиграть. Наш прогноз и ставка — «победа "Голден Стэйт" с форой +1,5» за 1.96.

Всегда есть шанс, что противостояние лидеров перейдет в стратегию обороны, но этот матч пройдет в Аризоне, и у «Финикса» нет иного выбора, кроме как попробовать посоперничать с «Голден Стэйт» в наборе очков. Еще один вариант — «тотал больше 219,5» за 1.85.