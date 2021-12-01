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    Кто возьмет верх в битве лидеров Западной конференции?

    «Финикс» — «Голден Стэйт». Прогноз (к. 1.96) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 1 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Финикс» — «Голден Стэйт»
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    Стеф Карри
    В среду, 1 декабря, «Финикс» примет «Голден Стэйт» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Барклайс-центр», начнется в 03:30 по московскому времени. «Финикс» — «Голден Стэйт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Финикс»

    «Финикс» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 17 побед и три поражения.

    Действующая победная серия подопечных Монти Уильямса уже насчитывает 16 встреч и длится с 31 октября.

    Накануне «Санз» в гостях одолели «Бруклин» (113:107), когда Девин Букер настрелял 30 очков, а Крис Пол к 22 баллам добавил 8 подборов и 5 передач.

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    Среди травмированных у «Финикса» значатся Абдель Надер, Фрэнк Камински и Дарио Шарич.

    «Голден Стэйт»

    «Голден Стэйт» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции с 18 победами и двумя поражениями.

    Подопечные Стива Керра тоже могут похвастаться впечатляющей серией из семи побед подряд. Их последней жертвой стали «Клипперс» (105:90).

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    • Стеф Карри реализовал сразу 7 трехочковых, набрав в итоге 33 очка. Отто Портер оформил дабл-дабл из 18 очков и 10 подборов. Джордан Пул добавил еще 17 баллов.

    После травм у «Голден Стэйт» восстанавливаются Клэй Томпсон, Андре Игуодала, Джеймс Уайзмен, Дрэймонд Грин и Дэмион Ли.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Финикса» — 1.79, победа «Голден Стэйт» — 2.07.

    Трудно не восхищаться серией «Санз», которая по своей длительности уже вышла на 24-е место в истории НБА.

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    Впрочем, если взглянуть на «Уорриорз», то в целом этот сезон они проводят еще лучше, чем «Финикс». У них всего два поражения при феноменальных атакующих качествах. Что говорить, если по набранным очкам калифорнийцы уступают только «Шарлотт».

    В то же время соперники «Уорриорз» с трудом в среднем набирают 100 очков и реализовывают лишь около 42 процентов бросков.

    Да, «Финикс» очень силен, но когда-то он должен проиграть. Наш прогноз и ставка — «победа "Голден Стэйт" с форой +1,5» за 1.96.

    Всегда есть шанс, что противостояние лидеров перейдет в стратегию обороны, но этот матч пройдет в Аризоне, и у «Финикса» нет иного выбора, кроме как попробовать посоперничать с «Голден Стэйт» в наборе очков. Еще один вариант — «тотал больше 219,5» за 1.85.

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    «Финикс» — «Голден Стэйт»: прогноз, ставка (1.96), статистика, коэффициенты матча 01.12.2021. Прогнозы на баскетбол. Кто возьмет верх в битве лидеров Западной конференции?
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