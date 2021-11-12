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    Кто прервет серию поражений в НБА?

    «Филадельфия» — «Торонто». Прогноз (к. 1.84) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 12 ноября 2021 года

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    В пятницу, 12 ноября, «Филадельфия» примет «Торонто» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Веллс Фарго-центр», начнется в 03:00 по московскому времени. «Филадельфия» — «Торонто»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Филадельфия»

    «Филадельфия» занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету восемь побед и четыре поражения.

    В конце октября началась шестиматчевая победная серия подопечных Дока Риверса, которая оборвалась после домашних поражений от «Нью-Йорка» (96:103) и «Милуоки» (109:118).

    В игре с «Бакс» самым результативным стал Тайриз Макси, набравший 31 очко. Жорж Ньянг добавил 21 балл, Шейк Милтон — 20, а Андре Драммонд — 17 очков и 20 подборов.

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    Лидер «Филадельфии» Джоэл Эмбиид заболел коронавирусом и не сыграет как минимум до 18 ноября. Вместе с ним болеют Тобиас Харрис, Матисс Тибулл и Айзея Джо. После травм восстанавливаются Сет Карри и Грант Риллер.

    «Торонто»

    «Торонто» идет восьмым в турнирной таблице Восточной конференции с шестью победами и шестью поражениями.

    Команда Ника Нерса выиграла пять матчей подряд, прежде чем поочередно проиграть «Кливленду» (101:102), «Бруклину» (103:116) и «Бостону» (88:104).

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    • Во встрече с «Селтикс» у «Рэпторс» не пошли трехочковые — лишь 6 из 25. В таких условиях самым результативным стал Скотти Барнс с 21 баллом. Фред Ванвлит добавил еще 16.

    Среди травмированных у «Торонто» значатся Паскаль Сиакам, Кем Берч и Юта Ватанабэ.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Филадельфии» — 1.81, победа «Торонто» — 1.93.

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    «Сиксерс» в целом хорошо начали сезон, но сейчас подопечные Дока Риверса ведут борьбу на истощение. Сразу четыре игрока стартовой пятерки имеют проблемы со здоровьем, поэтому «Филадельфии» приходится обходиться небольшой группой игроков.

    Проблем добавляет плотный график — «Сиксерс» проведут у себя дома уже третью игру за четыре дня.

    «Рэпторс» проведут вторую встречу подряд, но у них нет серьезных кадровых проблем, так что, как нам кажется, у них есть все шансы сыграть хорошо. Наш прогноз и ставка — «победа "Торонто" с форой +1,5» за 1.84.

    Также возьмем «тотал меньше 213,5» за 1.87, поскольку команды играют в напряженном ритме, а «Филадельфия» еще и в ограниченном составе.

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    «Филадельфия» — «Торонто»: прогноз, ставка (1.84), статистика, коэффициенты матча 12.11.2021. Прогнозы на баскетбол. Кто прервет серию поражений в НБА?
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