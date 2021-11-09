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    Почувствует ли «Майами» сопротивление «Денвера»?

    «Денвер» — «Майами». Прогноз (к. 1.95) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 9 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Денвер» — «Майами»
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    Джимми Батлер
    Во вторник, 9 ноября, «Денвер» примет «Майами» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Болл», начнется в 05:00 по московскому времени. «Денвер» — «Майами»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Денвер»

    «Денвер» пока не оправдывает ожиданий своих болельщиков, занимая седьмое место в Западной конференции с пятью победами и четырьмя поражениями.

    С начала ноября «Наггетс» дважды подряд проиграли «Мемфису» (97:106 и 106:108), после чего с большим трудом одолели «Хьюстон» (95:94).

    В игре с «Рокетс» команду вытащил Никола Йокич, оформивший дабл-дабл из 28 очков и 14 подборов. Вторым по результативности стал Уилл Бартон с 15 баллами, но его 1 точный трехочковый из 8 нагоняет тоску.

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    «Денвер» все еще не может рассчитывать на Джамала Маррея и Майкла Портера. Небольшие повреждения имеют Монте Моррис и Влатко Чанчар.

    «Майами»

    «Майами» расположился на второй строчке в турнирной таблице Восточной конференции, выиграв семь матчей из девяти.

    За последнее время баскетболисты «Хит» провалили только выездную игру с «Бостоном» (78:95), точнее не саму игру, а лишь вторую четверть, которая завершилась для них с фатальным счетом 9:33.

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    • Флоридцы уже успели реабилитироваться после этого провала, дома победив крепкую «Юту» (118:115), когда Тайлер Хирро настрелял 29 очков, Джимми Батлер — 27, а Кайл Лоури оформил трипл-дабл из 20 очков, 12 подборов и 10 передач.

    У «Майами» среди травмированных значатся Виктор Оладипо и Макс Страс.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Майами» — 1.76, победа «Денвера» — 2.10.

    «Наггетс» с трудом дается игра в атаке в этом сезоне, поскольку им очень не хватает Маррея. Йокич пытается нести команду на своих плечах, но у него нет той поддержки, которую мы привыкли видеть.

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    Если в прошлом сезоне «Денвер» в среднем набирал 115,1 очка за игру, то теперь едва больше 100.

    В то же время «Хит» сейчас достаточно стабильны. Они выиграли у «Юты», показав невероятную точность в 60,3 процента, удерживая соперника на показателе 43,1 процента.

    У флоридцев много атакующих опций, а Бэм Адебайо способен усложнить жизнь Йокичу. Наш прогноз и ставка — «победа "Майами" с форой -2,5» за 1.95.

    Еще один вариант — «индивидуальный тотал "Денвера" меньше 101,5» за 1.87.

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    «Денвер» — «Майами»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 09.11.2021. Прогнозы на баскетбол. Почувствует ли «Майами» сопротивление «Денвера»?
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