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    Усугубит ли «Майами» кризис в «Бостоне»?

    «Майами» — «Бостон». Прогноз (к. 1.83) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 5 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Майами» — «Бостон»
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    Бэм Адебайо
    В пятницу, 5 ноября, «Майами» примет «Бостон» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на «Американ Эйрлайнс-Арене», начнется в 02:30 по московскому времени. «Майами» — «Бостон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Майами»

    «Майами» стартовал в регулярном чемпионате с шести побед в семи матчах. Действующая победная серия подопечных Эрика Споэльстры насчитывает пять встреч.

    В своей последней игре они в гостях расправились с «Далласом» (125:110), реализовав 13 трехочковых из 25.

    Самым результативным с 25 очками стал Тайлер Хирро. 23 балла добавил Джимми Батлер, забросивший 15 штрафных. По 22 очка набрали Кайл Лоури и Бэм Адебайо.

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    После травм у «Майами» восстанавливаются Виктор Оладимо, Макс Страс и Кези Окпала.

    «Бостон»

    «Бостон» пока не оправдывает ожиданий фанатов, ведь в восьми матчах он потерпел сразу пять поражений.

    Накануне «Селтикс» прервали серию из трех поражений подряд, обыграв в гостях скромный «Орландо» (92:79).

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    • У «Бостона» Джейлен Браун записал себе в актив 28 очков и 5 подборов. А вот Джейсон Тейтум встречу провалил — 14 очков при 4 реализованных бросках из 16.

    У «кельтов» нет кадровых проблем, но большинство баскетболистов не в состоянии помочь Брауну и Тейтуму в атаке.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Майами» — 1.34, победа «Бостона» — 3.40.

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    В пользу «Хит» говорит не только преимущество домашней арены, но и хаос внутри соперника, оказавшегося в кризисе.

    Ссоры внутри «Селтикс» вышли в публичную плоскость, а до полного примирения и наведения порядка еще далеко, поэтому наш прогноз и ставка — «победа "Майами" с форой -6,5» за 1.83.

    Также возьмем «индивидуальный тотал "Майами" больше 110,5» за 1.82. В трех предыдущих играх флоридцы не набирали меньше 114 баллов.

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    «Майами» — «Бостон»: прогноз, ставка (1.83), статистика, коэффициенты матча 05.11.2021. Прогнозы на баскетбол. Усугубит ли «Майами» кризис в «Бостоне»?
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