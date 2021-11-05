«Майами»
«Майами» стартовал в регулярном чемпионате с шести побед в семи матчах. Действующая победная серия подопечных Эрика Споэльстры насчитывает пять встреч.
В своей последней игре они в гостях расправились с «Далласом» (125:110), реализовав 13 трехочковых из 25.
Самым результативным с 25 очками стал Тайлер Хирро. 23 балла добавил Джимми Батлер, забросивший 15 штрафных. По 22 очка набрали Кайл Лоури и Бэм Адебайо.
После травм у «Майами» восстанавливаются Виктор Оладимо, Макс Страс и Кези Окпала.
«Бостон»
«Бостон» пока не оправдывает ожиданий фанатов, ведь в восьми матчах он потерпел сразу пять поражений.
Накануне «Селтикс» прервали серию из трех поражений подряд, обыграв в гостях скромный «Орландо» (92:79).
У «Бостона» Джейлен Браун записал себе в актив 28 очков и 5 подборов. А вот Джейсон Тейтум встречу провалил — 14 очков при 4 реализованных бросках из 16.
У «кельтов» нет кадровых проблем, но большинство баскетболистов не в состоянии помочь Брауну и Тейтуму в атаке.
Прогноз и ставка
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Майами» — 1.34, победа «Бостона» — 3.40.
В пользу «Хит» говорит не только преимущество домашней арены, но и хаос внутри соперника, оказавшегося в кризисе.
Ссоры внутри «Селтикс» вышли в публичную плоскость, а до полного примирения и наведения порядка еще далеко, поэтому наш прогноз и ставка — «победа "Майами" с форой -6,5» за 1.83.
Также возьмем «индивидуальный тотал "Майами" больше 110,5» за 1.82. В трех предыдущих играх флоридцы не набирали меньше 114 баллов.