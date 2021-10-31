«Мемфис»
«Мемфис» неплохо стартовал в нынешнем сезоне, добыв три победы в пяти матчах регулярного чемпионата.
Накануне «Гриззлиз» порадовали своих болельщиков яркой выездной победой над «Голден Стэйт» (104:101 ОТ) в овертайме.
Вновь хорошую игру продемонстрировал Джа Морант, записав на свой счет 30 очков, 7 подборов и 5 передач. Говорить об этом слишком рано, но он уже похож на лучшего разыгрывающего в НБА.
В среднем за игру Морант набирает 30,4 очка, но самое главное, что он реализовывает 64,9 процента бросков.
Травму руки у «Мемфиса» залечивает Диллон Брукс, который должен вернуться в строй в ближайшее время.
«Майами»
«Майами» в своих пяти матчах и вовсе потерпел лишь одно поражение, попутно обыграв «Милуоки» (137:95) и «Бруклин» (106:93).
Последней жертвой команды Эрика Споэльстры стал «Шарлотт» (114:99), в игре с которым Джимми Батлер оформил дабл-дабл из 32 очков и 10 подборов, а Бэм Адебайо и Тайлер Хирро добавили по 26 баллов.
Очевидно, что лидером команды является Батлер, но мы бы также отметили вклад Адебайо, который в среднем набирает рекордные для себя 19,3 очка и 12,8 подбора.
Среди травмированных у «Майами» значится только Виктор Оладипо, который вернется в строй не раньше 2 ноября.
Прогноз и ставка
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Мемфиса» — 1.76, победа «Майами» — 2.00.
Оправившись от двух поражения, «Гриззлиз» одержали вселяющую уверенность победу над «Голден Стэйт» во главе со Стефом Карри.
Впрочем, почивать на лаврах нет времени, поскольку встреча с «Хит» обещает быть не менее напряженной.
Эрик Споэльстра, воспользовавшись обновлениями в правилах, выстроил очень мощный оборонительный стиль, поэтому лидерам «Мемфиса» будет тяжело соответствовать своему уровню.
В этом противостоянии атаки и обороны мы поставим на оборону. Наш прогноз и ставка — «победа гостей».
Еще один вариант «индивидуальный тотал "Мемфиса" меньше 109,5» за 1.90. «Майами» в этом сезоне не пропускал больше 102 очков.