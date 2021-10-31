ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ХавиСомнения президента не станут помехой. Хави возглавит «Барселону» Криштиану РоналдуДва месяца Роналду в «МЮ». Сделал ли он команду сильнее или ослабил ее? Игроки «Зенита»РПЛ. «Зенит» разгромил «Динамо», «Рубин» сыграет с ЦСКА
  • 07:25
    • Россиянки заняли первые три места в короткой программе на Гран-при Канады
  • 10:33
    • НХЛ объявила лучших хоккеистов игрового дня
    Все новости спорта

    Сдержит ли «Майами» атакующую мощь «Мемфиса»?

    «Мемфис» — «Майами». Прогноз (к. 2.00) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 31 октября 2021 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Мемфис Гриззлиз Прогнозы на Майами Хит
    Прогноз и ставки на «Мемфис» — «Майами»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джимми Батлер
    В воскресенье, 31 октября, «Мемфис» примет «Майами» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «ФедЭксФорум», начнется в 03:00 по московскому времени. «Мемфис» — «Майами»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Мемфис»

    «Мемфис» неплохо стартовал в нынешнем сезоне, добыв три победы в пяти матчах регулярного чемпионата.

    Накануне «Гриззлиз» порадовали своих болельщиков яркой выездной победой над «Голден Стэйт» (104:101 ОТ) в овертайме.

    Вновь хорошую игру продемонстрировал Джа Морант, записав на свой счет 30 очков, 7 подборов и 5 передач. Говорить об этом слишком рано, но он уже похож на лучшего разыгрывающего в НБА.

    Все прогнозы на НБА

    В среднем за игру Морант набирает 30,4 очка, но самое главное, что он реализовывает 64,9 процента бросков.

    Травму руки у «Мемфиса» залечивает Диллон Брукс, который должен вернуться в строй в ближайшее время.

    «Майами»

    «Майами» в своих пяти матчах и вовсе потерпел лишь одно поражение, попутно обыграв «Милуоки» (137:95) и «Бруклин» (106:93).

    Последней жертвой команды Эрика Споэльстры стал «Шарлотт» (114:99), в игре с которым Джимми Батлер оформил дабл-дабл из 32 очков и 10 подборов, а Бэм Адебайо и Тайлер Хирро добавили по 26 баллов.

  • Сомнения президента не станут помехой. Хави возглавит «Барселону»
  • 41-летний специалист вернется на родину из Катара
  • Вчера

    • Очевидно, что лидером команды является Батлер, но мы бы также отметили вклад Адебайо, который в среднем набирает рекордные для себя 19,3 очка и 12,8 подбора.

    Среди травмированных у «Майами» значится только Виктор Оладипо, который вернется в строй не раньше 2 ноября.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Мемфиса» — 1.76, победа «Майами» — 2.00.

    Оправившись от двух поражения, «Гриззлиз» одержали вселяющую уверенность победу над «Голден Стэйт» во главе со Стефом Карри.

    100ИгратьБонус новым игрокамvulkan 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Впрочем, почивать на лаврах нет времени, поскольку встреча с «Хит» обещает быть не менее напряженной.

    Эрик Споэльстра, воспользовавшись обновлениями в правилах, выстроил очень мощный оборонительный стиль, поэтому лидерам «Мемфиса» будет тяжело соответствовать своему уровню.

    В этом противостоянии атаки и обороны мы поставим на оборону. Наш прогноз и ставка — «победа гостей».

    Еще один вариант «индивидуальный тотал "Мемфиса" меньше 109,5» за 1.90. «Майами» в этом сезоне не пропускал больше 102 очков.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.90
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:30
    •  2.33
  • Прогноз на матч Акжайык — Тобол
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Астана — Туран
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Рубин — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Мариуполь — Динамо К
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Лестер — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Фулхэм — Вест Бромвич
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Эльче — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Алькарас — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Трактор — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Ван де Зандшульп — Чилич
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Аталанта — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Торпедо-БелАЗ — Славия М
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Спартак — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Мемфис» — «Майами»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 31.10.2021. Прогнозы на баскетбол. Сдержит ли «Майами» атакующую мощь «Мемфиса»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры