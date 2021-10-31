В воскресенье, 31 октября, «Мемфис» примет «Майами» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «ФедЭксФорум», начнется в 03:00 по московскому времени. «Мемфис» — «Майами»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Мемфис»

«Мемфис» неплохо стартовал в нынешнем сезоне, добыв три победы в пяти матчах регулярного чемпионата.

Накануне «Гриззлиз» порадовали своих болельщиков яркой выездной победой над «Голден Стэйт» (104:101 ОТ) в овертайме.

Вновь хорошую игру продемонстрировал Джа Морант, записав на свой счет 30 очков, 7 подборов и 5 передач. Говорить об этом слишком рано, но он уже похож на лучшего разыгрывающего в НБА.

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В среднем за игру Морант набирает 30,4 очка, но самое главное, что он реализовывает 64,9 процента бросков.

Травму руки у «Мемфиса» залечивает Диллон Брукс, который должен вернуться в строй в ближайшее время.

«Майами»

«Майами» в своих пяти матчах и вовсе потерпел лишь одно поражение, попутно обыграв «Милуоки» (137:95) и «Бруклин» (106:93).

Последней жертвой команды Эрика Споэльстры стал «Шарлотт» (114:99), в игре с которым Джимми Батлер оформил дабл-дабл из 32 очков и 10 подборов, а Бэм Адебайо и Тайлер Хирро добавили по 26 баллов.

Очевидно, что лидером команды является Батлер, но мы бы также отметили вклад Адебайо, который в среднем набирает рекордные для себя 19,3 очка и 12,8 подбора.

Среди травмированных у «Майами» значится только Виктор Оладипо, который вернется в строй не раньше 2 ноября.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Мемфиса» — 1.76, победа «Майами» — 2.00.

Оправившись от двух поражения, «Гриззлиз» одержали вселяющую уверенность победу над «Голден Стэйт» во главе со Стефом Карри.

Впрочем, почивать на лаврах нет времени, поскольку встреча с «Хит» обещает быть не менее напряженной.

Эрик Споэльстра, воспользовавшись обновлениями в правилах, выстроил очень мощный оборонительный стиль, поэтому лидерам «Мемфиса» будет тяжело соответствовать своему уровню.

В этом противостоянии атаки и обороны мы поставим на оборону. Наш прогноз и ставка — «победа гостей».

Еще один вариант «индивидуальный тотал "Мемфиса" меньше 109,5» за 1.90. «Майами» в этом сезоне не пропускал больше 102 очков.