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    Возьмет ли «Портленд» реванш у «Клипперс»?

    «Портленд» — «Клипперс». Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 30 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Портленд» — «Клипперс»
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    Си Джей Макколлум
    В субботу, 30 октября, «Портленд» примет «Клипперс» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Мода-центр», начнется в 05:00 по московскому времени. «Портленд» — «Клипперс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Портленд»

    «Портленд» имеет на своем счету две победы и два поражения в этом сезоне. Он вернулся на победный путь 28 октября, обыграв на своей площадке «Мемфис» (116:96).

    Самым результативным стал Си Джей Макколлум, набравший 25 очков. Дамиан Лиллард добавил 20 очков и 10 передач.

    Также выделим Анферни Саймонса, который со скамейки запасных набрал 17 баллов, реализовав 5 трехочковых из 7.

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    У «Портленда» после травм восстанавливаются Тони Снэлл и Норман Пауэлл, который должен вернуться в строй в ближайшее время.

    «Клипперс»

    Баскетболисты «Клипперс» обыграли «Портленд» 26 октября (116:86), одержав свою первую и пока единственную победу в сезоне.

    Накануне же они принимали «Кливленд» (79:92), но проиграли, испытывая серьезные проблемы с точностью бросков.

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    • Калифорнийцы реализовали лишь 35,6 процента бросков с игры и 22 процента из-за дуги. На всю команду они забросили девять трехочковых, что просто недопустимо для сегодняшней НБА.

    Пол Джордж набрал всего 12 очков, тогда как Реджи Джексон и Николя Батюм — по 16.

    За «Клипперс» пока не могут играть Кавай Леонард, Серж Ибака, Маркус Моррис и Джейсон Престон.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Портленда» — 1.73, победа «Клипперс» — 2.15.

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    Вторая встреча между «Трэйл Блэйзерс» и «Клипперс», вероятно, будет намного более конкурентной, чем первая.

    Подопечные Чонси Биллапса постепенно обретают свою игру, несмотря на игровые проблемы Лилларда, в то время как калифорнийцы могут быть великолепны в любой отдельной игре.

    Поскольку матч пройдет в Орегоне, вполне вероятно, что «Трэйл Блэйзерс» удастся взять реванш. Наш прогноз и ставка — «победа "Портленда" с форой -1,5» за 1.80.

    У Макколлума сейчас идет игра, поэтому еще один вариант — «тотал Макколлума больше 23,5» за 1.92.

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    «Портленд» — «Клипперс»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 30.10.2021. Прогнозы на баскетбол. Возьмет ли «Портленд» реванш у «Клипперс»?
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