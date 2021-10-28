В четверг, 28 октября, «Бруклин» примет «Майами» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Барклайс-центр», начнется в 02:30 по московскому времени. «Бруклин» — «Майами»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бруклин»

«Бруклин», на счету которого две победы и два поражения, во многом полагается на результативность Кевина Дюранта на старте сезона.

В своей последней игре «Нетс» обыграли «Вашингтон» (104:90) усилиями того же Дюранта, записавшего себе в актив 25 очков, 8 подборов и 4 передачи.

В среднем же за четыре встречи Дюрант набирает 31 очко. Его партнер по команде Джеймс Харден сильно отстает с результатом 17,3 балла и точностью в 36,4 процента с игры.

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Разыгрывающий Патти Миллз — третий в списке бомбардиров команды, набирающий 14,5 очка со скамейки запасных.

За «Бруклин» пока не может играть Кайри Ирвинг из-за отсутствия прививки от коронавируса.

«Майами»

«Майами» начинает больше походить на команду, дошедшую до финала НБА два хода назад. Баскетболисты «Хит» открыли сезон доминирующей победой над «Милуоки» (137:95), когда Тайлер Хирро набрал 27 очков.

Флоридцы могли бы продолжить победную серию, если бы не обидное поражение от «Индианы» в овертайме (91:102 ОТ). Хирро, к слову, вновь стал самым результативным с 30 баллами.

Ну и накануне подопечные Эрика Споэльстры уверенно разобрались с «Орландо» (107:90). Легкий форвард Джимми Батлер набрал 36 очков, реализовав 15 бросков из 21.

В лазарете «Майами» находится только Виктор Оладипо, который пробудет там до начала ноября.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Бруклина» — 1.56, победа «Майами» — 2.50.

Дюрант всегда способен в одиночку привести свою команду к победе, но мы бы на это не полагались, а предпочли бы поставить на аутсайдера, у которого более сбалансированная команда.

«Нетс» не хватает атакующей мощи без Ирвинга, а Дюрант просто не в состоянии набирать по 35 очков в каждой игре. Наш прогноз и ставка — «победа "Майами" с форой +4,5» за 1.90.

Также возьмем «тотал меньше 217,5» за 1.92. «Бруклин» в этом сезоне в среднем набирает всего 104,3 очка за игру во многом из-за игровых проблем Хардена. Если они продолжатся, то команды вряд ли преодолеют предложенный тотал.