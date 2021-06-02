В среду, 2 июня, «Денвер» примет «Портленд» в пятом матче первого раунда плей-офф НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Болл», начнется в 04:00 по московскому времени. «Денвер» — «Портленд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Денвер»

«Денвер» пробился в плей-офф с третьего места в Западной конференции, одержав 47 побед в 72 матчах.

По ходу регулярного чемпионата «Наггетс» до конца сезона потеряли одного из своих лидеров — Джамала Маррея, без которого пытаются сломить сопротивление «Портленда».

Для подопечных Майкла Мэлоуна серия началась с домашнего поражения (109:123). Затем 38 очков Николы Йокича помогли «Денверу» отыграться (128:109), а в третьей игре тот же Йокич набрал 36 очков и привел команду к выездной победе (120:115).

Развить этот успех не удалось, поскольку четвертый матч остался за «Портлендом» (95:115), и счет в серии стал равным — 2-2.

Все прогнозы на НБА

В лазарете «Денвера» также находятся Уилл Бартон и Пи Джей Дозьер.

«Портленд»

«Портленд» занял шестое место в Западной конференции с 42 победами и 30 поражениями, избежав попадания в плей-ин.

Несмотря на более низкий посев, команда Терри Стоттса пока навязывает борьбу «Денверу», у которого взяла первый и четвертый матч.

Лучшим в составе «Трэйл Блэйзерс» является Дамиан Лиллард, который в трех стартовых играх поочередно набрал 34, 42 и 37 баллов. В четвертой встрече он записал на свой счет 10 баллов, тогда как самым результативным с 29 очками стал Норман Пауэлл.

У «Портленда» после травмы восстанавливается только Зак Коллинс, который должен вернуться в строй после 5 июня.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Денвера» — 1.85, победа «Портленда» — 1.98.

Выделить фаворита в этой паре действительно сложно. Однако всем очевидно, что результат пятой игры будет иметь огромное значение, ведь оставит победителя в шаге от выхода во второй раунд.

Все баскетболисты будут заряжены на борьбу и постараются выдать максимум, поэтому наш прогноз и ставка — «тотал больше 225,5» за 1.85.

Да, четвертая встреча этих команд не была столь результативной, но ведь в ней Лиллард набрал всего 10 баллов. В этот раз он должен вернуться к своим привычным показателям в более 30 очков.