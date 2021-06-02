Евро-2020ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Конте — среди кандидатов на пост рулевого «Реала»Топ-кандидаты на пост тренера «Реала» Станислав ЧерчесовНа позитиве, но с ограничениями. Сборная России продолжает подготовку к Евро-2021 Елена Веснина«Ролан Гаррос». Победы Хачанова, Весниной и Павлюченковой, поражения Кузнецовой и Потаповой
  • 11:20
    • ЦСКА объявил о переходе Заболотного
  • 14:24
    • Доннарумма — вратарь сезона в Серии А
  • 13:47
    • Суперлига подала в суд на УЕФА и ФИФА за нарушение правил конкуренции
  • 13:17
    • Бобровский вышел с карантина
  • 12:39
    • Лидер «Динамо» продолжит карьеру в НХЛ
  • 11:48
    • Грилиш и Кейн готовы перейти в «Манчестер Сити»
  • 11:31
    • Зидан рассказал, почему ушел из «Реала»
    Все новости спорта

    Кто одержит важнейшую победу в пятом матче?

    «Денвер» — «Портленд». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч плей-офф НБА 2 июня 2021 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Денвер Наггетс Прогнозы на Портленд Трэйл Блэйзерс
    Прогноз и ставки на «Денвер» — «Портленд»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дамиан Лиллард
    В среду, 2 июня, «Денвер» примет «Портленд» в пятом матче первого раунда плей-офф НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Болл», начнется в 04:00 по московскому времени. «Денвер» — «Портленд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Денвер»

    «Денвер» пробился в плей-офф с третьего места в Западной конференции, одержав 47 побед в 72 матчах.

    По ходу регулярного чемпионата «Наггетс» до конца сезона потеряли одного из своих лидеров — Джамала Маррея, без которого пытаются сломить сопротивление «Портленда».

    Для подопечных Майкла Мэлоуна серия началась с домашнего поражения (109:123). Затем 38 очков Николы Йокича помогли «Денверу» отыграться (128:109), а в третьей игре тот же Йокич набрал 36 очков и привел команду к выездной победе (120:115).

    Развить этот успех не удалось, поскольку четвертый матч остался за «Портлендом» (95:115), и счет в серии стал равным — 2-2.

    Все прогнозы на НБА

    В лазарете «Денвера» также находятся Уилл Бартон и Пи Джей Дозьер.

    «Портленд»

    «Портленд» занял шестое место в Западной конференции с 42 победами и 30 поражениями, избежав попадания в плей-ин.

    Несмотря на более низкий посев, команда Терри Стоттса пока навязывает борьбу «Денверу», у которого взяла первый и четвертый матч.

  • Топ-кандидаты на пост тренера «Реала»
  • Кто заменит Зидана?
  • Сегодня

    • Лучшим в составе «Трэйл Блэйзерс» является Дамиан Лиллард, который в трех стартовых играх поочередно набрал 34, 42 и 37 баллов. В четвертой встрече он записал на свой счет 10 баллов, тогда как самым результативным с 29 очками стал Норман Пауэлл.

    У «Портленда» после травмы восстанавливается только Зак Коллинс, который должен вернуться в строй после 5 июня.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Денвера» — 1.85, победа «Портленда» — 1.98.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Выделить фаворита в этой паре действительно сложно. Однако всем очевидно, что результат пятой игры будет иметь огромное значение, ведь оставит победителя в шаге от выхода во второй раунд.

    Все баскетболисты будут заряжены на борьбу и постараются выдать максимум, поэтому наш прогноз и ставка — «тотал больше 225,5» за 1.85.

    Да, четвертая встреча этих команд не была столь результативной, но ведь в ней Лиллард набрал всего 10 баллов. В этот раз он должен вернуться к своим привычным показателям в более 30 очков.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.59
  • Прогноз на матч Касаткина — Дои
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.52
  • Прогноз на матч Чехия — Дания
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:15
    •  1.77
  • Прогноз на матч США — Германия
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:15
    •  1.74
  • Прогноз на матч Истомин — Федерер
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.63
  • Прогноз на матч Музетти — Гоффен
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Нидерланды U21 — Франция U21
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Испания U21 — Хорватия U21
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Турция — Гвинея
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Россия — Швеция
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:15
    •  2.54
  • Прогноз на матч Норвегия — Казахстан
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:15
    •  4.61
  • Экспресс дня 31 мая
  • Сегодня в 20:15
    •  3.32
  • Прогноз на матч Португалия U21 — Италия U21
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Дания U21 — Германия U21
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Серена Уильямс — Бегу
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    «Челси»
  • Гвардиола рискнул и проиграл. «Челси» растоптал мечту «Ман Сити» в финале ЛЧ
    • Вчера в 02:33     Сборная России
  • На пути к Евро. Сборная Черчесова готовится к «товарнякам» и несет первые потери
    • 21:16 25/05/2021     Контракт Роналду заканчивается летом 2022 года
  • Роналду, скорее всего, больше не сыграет за «Ювентус»
    • 04:14 25/05/2021
    «Денвер» — «Портленд»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 02.06.2021. Прогнозы на баскетбол. Кто одержит важнейшую победу в пятом матче?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Евро-2020 Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры