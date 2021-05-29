«Атланта»
«Атланта» заняла пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, записав на свой счет 41 победу и 31 поражение.
По ходу сезона «Хоукс» сменили Ллойда Пирса на Нэйта Макмиллана на тренерском посту, и их ставка пока оправдывается.
Баскетболисты «Атланты» успешно стартовали в плей-офф, обыграв «Нью-Йорк» (107:105) благодаря шикарной игре Трея Янга, набравшего 32 очка.
Развить свой успех «ястребам» не удалось, и они позволили «Никс» сравнять счет в серии (92:101). У проигравших самым результативным вновь стал Янг, записав себе в актив 30 баллов, по 18 очков добавили Деандре Хантер и Богдан Богданович.
У «Атланты» до конца сезона выбыл Брэндон Гудвин. Кэм Реддиш не выйдет на паркет как минимум до начала июня.
«Нью-Йорк»
«Нью-Йорк» финишировал четвертым в турнирной таблице Восточной конференции с 41 победой и 31 поражением.
Команда Тома Тибодо стала едва ли не главной сенсацией сезона, ведь вышла в плей-офф, имея преимущество домашней площадки в первом раунде.
Да, в дебютной встрече на «Мэдисон Сквер Гарден» «Никс» уступили (105:107), но затем взяли реванш (101:92). Лидерские качества проявил Деррик Роуз, набравший 26 очков. Джулиус Рэндл оформил дабл-дабл из 15 очков и 12 подборов.
За «Нью-Йорк» пока не готов играть Митчелл Робинсон. Также рискует пропустить встречу Лука Вильдоса.
Прогноз и ставки
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Атланты» — 1.54, победа «Нью-Йорка» — 2.50.
Две стартовые встречи показали нам, что эти команды в целом достойны друг друга — недаром они завершили регулярный чемпионат с идентичными показателями.
В обоих матчах на «Мэдисон Сквер Гарден» шла равная борьба до последних минут, так что мы не удивимся, если все игры будут напряженными, а победитель противостояния определится в седьмой встрече.
Раз уж эксперты так сильно недооценивают «Никс», попробуем на этом сыграть. Наш прогноз и ставка — «победа "Нью-Йорка" с форой +5,5» за 1.76.
Также возьмем «тотал больше 207,5» за 1.70. Пока в этой серии команды не очень результативны, но после переезда в Атланту можно ожидать небольшого всплеска.