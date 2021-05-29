В субботу, 29 мая, «Атланта» примет «Нью-Йорк» в третьем матче первого раунда плей-офф НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Стэйт Фарм», начнется в 02:00 по московскому времени. «Атланта» — «Нью-Йорк»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Атланта»

«Атланта» заняла пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, записав на свой счет 41 победу и 31 поражение.

По ходу сезона «Хоукс» сменили Ллойда Пирса на Нэйта Макмиллана на тренерском посту, и их ставка пока оправдывается.

Баскетболисты «Атланты» успешно стартовали в плей-офф, обыграв «Нью-Йорк» (107:105) благодаря шикарной игре Трея Янга, набравшего 32 очка.

Развить свой успех «ястребам» не удалось, и они позволили «Никс» сравнять счет в серии (92:101). У проигравших самым результативным вновь стал Янг, записав себе в актив 30 баллов, по 18 очков добавили Деандре Хантер и Богдан Богданович.

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У «Атланты» до конца сезона выбыл Брэндон Гудвин. Кэм Реддиш не выйдет на паркет как минимум до начала июня.

«Нью-Йорк»

«Нью-Йорк» финишировал четвертым в турнирной таблице Восточной конференции с 41 победой и 31 поражением.

Команда Тома Тибодо стала едва ли не главной сенсацией сезона, ведь вышла в плей-офф, имея преимущество домашней площадки в первом раунде.

Да, в дебютной встрече на «Мэдисон Сквер Гарден» «Никс» уступили (105:107), но затем взяли реванш (101:92). Лидерские качества проявил Деррик Роуз, набравший 26 очков. Джулиус Рэндл оформил дабл-дабл из 15 очков и 12 подборов.

За «Нью-Йорк» пока не готов играть Митчелл Робинсон. Также рискует пропустить встречу Лука Вильдоса.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Атланты» — 1.54, победа «Нью-Йорка» — 2.50.

Две стартовые встречи показали нам, что эти команды в целом достойны друг друга — недаром они завершили регулярный чемпионат с идентичными показателями.

В обоих матчах на «Мэдисон Сквер Гарден» шла равная борьба до последних минут, так что мы не удивимся, если все игры будут напряженными, а победитель противостояния определится в седьмой встрече.

Раз уж эксперты так сильно недооценивают «Никс», попробуем на этом сыграть. Наш прогноз и ставка — «победа "Нью-Йорка" с форой +5,5» за 1.76.

Также возьмем «тотал больше 207,5» за 1.70. Пока в этой серии команды не очень результативны, но после переезда в Атланту можно ожидать небольшого всплеска.