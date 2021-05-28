В пятницу, 28 мая, «Лейкерс» примут «Финикс» в третьем матче первого раунда плей-офф НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Стэйплс-центр», начнется в 05:00 по московскому времени. «Лейкерс» — «Финикс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лейкерс»

Баскетболисты «Лейкерс» финишировали лишь седьмыми в турнирной таблице Западной конференции, поэтому были вынуждены играть в плей-ин, где одолели «Голден Стэйт» (103:100).

В первом матче первого раунда плей-офф с «Финиксом» подопечные Фрэнка Вогеля потерпели поражение (90:99) на фоне неудачной игры Энтони Дэвиса.

Во второй встрече Дэвис исправился, записав на свой счет 34 очка, 10 подборов и 7 передач. Деннис Шредер добавил 24 балла, а Леброн Джеймс — 23, и в итоге калифорнийцы сравняли счет в серии (109:102).

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Серьезных кадровых проблем у «Лейкерс» в настоящее время нет.

«Финикс»

«Финикс» занял второе место в Западной конференции, но был вынужден смириться с тем, что в первом раунде плей-офф нужно играть против действующего чемпиона.

Команда Монти Уильямса не дрогнула в первом матче (99:90), когда 34 очка Девина Букера принесли ей победу.

Спустя несколько дней «Санз» все же проиграли (102:109), несмотря на 31 очко Букера и дабл-дабл из 22 очков и 10 подборов Деандре Эйтона.

За «Финикс» все еще не готов играть Абдель Надер. Также под вопросом остается состояние Криса Пола, который досрочно завершил второй матч из-за повреждения плеча.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Лейкерс» — 1.44, победа «Финикса» — 2.80.

Судя по развитию событий, калифорнийцы выйдут вперед в серии. Они получат поддержку трибун и на фоне в целом успешного выезда в Аризону будут чувствовать себя в своей тарелке.

Да, «Финикс» оказался не так прост, как многие предполагали, но повреждение Криса Пола может стать ключевым для этого противостояния. Этот опытный защитник был важным элементом команды, а без его ассистов «Санз» будет очень сложно сопротивляться. Наш прогноз и ставка — «победа "Лейкерс" с форой -4,5» за 1.76.

Ну и поставим на «тотал меньше 212,5» за 1.90, который в этой серии пока не был превзойден.