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    Продолжатся ли страдания «Нью-Йорка» в матчах с лидерами Запада?

    «Клипперс» — «Нью-Йорк». Прогноз (к. 1.88) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 9 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Клипперс» — «Нью-Йорк»
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    Реджи Джексон
    В воскресенье, 9 мая, «Клипперс» примут «Нью-Йорк» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Стэйплс-центр», начнется в 22:30 по московскому времени. «Клипперс» — «Нью-Йорк»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Клипперс»

    «Клипперс» занимают третье место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 45 побед и 22 поражения.

    На прошлой неделе команда Тайрона Лю неожиданно проиграла три матча подряд, но уже успела исправиться, победив «Торонто» (105:100) и «Лейкерс» (118:94).

    В дерби у «Клипперс» самым результативным стал Пол Джордж, набравший 24 очка при 7 подборах и 5 передачах. Кавай Леонард добавил 15 баллов, а Ивица Зубац — 14.

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    После травм у калифорнийцев восстанавливаются Серж Ибака и Амир Коффи. До конца сезона выбыл Джей Скрабб.

    «Нью-Йорк»

    «Нью-Йорк» расположился на четвертой строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 37 победами и 30 поражениями.

    Подопечные Тома Тибодо стали одним из открытий сезона, а в конце апреля даже могли похвастаться серией из девяти побед подряд.

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    • Впрочем, в двух последних матчах «Никс» крупно уступили «Денверу» (97:113) и «Финиксу» (105:128). В игре с «Санз» 24 очка набрал Джулиус Рэндл, 23 — Ар Джей Барретт.

    За «Нью-Йорк» пока не может играть Митчелл Робинсон. Под вопросом остается выход на площадку Иммануэля Куикли и Алека Беркса.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Клипперс» — 1.20, победа «Нью-Йорка» — 4.80.

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    Пожалуй, мы тоже поставим на калифорнийцев, которые, похоже, полностью оправились после трех неудач подряд и практически избавились от кадровых проблем.

    Да, «Никс» тоже сильны и амбициозны, но в играх с двумя другими лидерами Запада они не оказали должного сопротивления, так что вряд ли способны притормозить команду Тайрона Лю, которая не хочет отдавать свое третье место «Денверу».

    Не исключаем, что в течении какого-то отрезка времени «Нью-Йорк» будет сохранять интригу, но в итоге сдастся. Наш прогноз и ставка — «победа "Клипперс" с форой -8,5» за 1.88.

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