В воскресенье, 9 мая, «Клипперс» примут «Нью-Йорк» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Стэйплс-центр», начнется в 22:30 по московскому времени. «Клипперс» — «Нью-Йорк»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Клипперс»

«Клипперс» занимают третье место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 45 побед и 22 поражения.

На прошлой неделе команда Тайрона Лю неожиданно проиграла три матча подряд, но уже успела исправиться, победив «Торонто» (105:100) и «Лейкерс» (118:94).

В дерби у «Клипперс» самым результативным стал Пол Джордж, набравший 24 очка при 7 подборах и 5 передачах. Кавай Леонард добавил 15 баллов, а Ивица Зубац — 14.

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После травм у калифорнийцев восстанавливаются Серж Ибака и Амир Коффи. До конца сезона выбыл Джей Скрабб.

«Нью-Йорк»

«Нью-Йорк» расположился на четвертой строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 37 победами и 30 поражениями.

Подопечные Тома Тибодо стали одним из открытий сезона, а в конце апреля даже могли похвастаться серией из девяти побед подряд.

Впрочем, в двух последних матчах «Никс» крупно уступили «Денверу» (97:113) и «Финиксу» (105:128). В игре с «Санз» 24 очка набрал Джулиус Рэндл, 23 — Ар Джей Барретт.

За «Нью-Йорк» пока не может играть Митчелл Робинсон. Под вопросом остается выход на площадку Иммануэля Куикли и Алека Беркса.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Клипперс» — 1.20, победа «Нью-Йорка» — 4.80.

Пожалуй, мы тоже поставим на калифорнийцев, которые, похоже, полностью оправились после трех неудач подряд и практически избавились от кадровых проблем.

Да, «Никс» тоже сильны и амбициозны, но в играх с двумя другими лидерами Запада они не оказали должного сопротивления, так что вряд ли способны притормозить команду Тайрона Лю, которая не хочет отдавать свое третье место «Денверу».

Не исключаем, что в течении какого-то отрезка времени «Нью-Йорк» будет сохранять интригу, но в итоге сдастся. Наш прогноз и ставка — «победа "Клипперс" с форой -8,5» за 1.88.