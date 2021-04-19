«Даллас»
«Даллас» занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 30 побед и 25 поражений.
«Маверикс» проиграли три из последних четырех встреч, одолев только «Мемфис» (114:113) благодаря невероятному трехочковому броску Луки Дончича под финальную сирену.
Накануне команда Рика Карлайла дома уступила «Нью-Йорку» (109:117), реализовав всего 44 процента бросков с игры. У Кристапса Порзингиса было 23 очка и 12 подборов, Дончич набрал 23 очка, 19 передач и 8 подборов, в том время как экс-игрок «Никс» Тим Хардуэй отметился 16 баллами.
За «Даллас» по личным причинам пока не может играть Тайрелл Терри. Травмированных игроков у техасцев нет.
«Сакраменто»
«Сакраменто» расположился на 12-й строчке в турнирной таблице Западной конференции с 22 победами и 34 поражениями.
«Кингз» потерпели девять поражений подряд, что немного шокирует, ведь эта команда считалась перспективной с множеством талантов.
В последнем матче против «Финикса» 114:122 калифорнийцы реализовали 55 процентов бросков с игры и 46 процентов из-за трехочковой дуги, но этого оказалось недостаточно.
Лучшими у проигравших стали Де'Аарон Фокс с 27 очками и 8 передачами, Бадди Хилд с 24 баллами и Делон Райт с 16 баллами.
После травм у «Сакраменто» восстанавливаются Марвин Багли III и Ричаун Холмс.
Прогноз и ставки
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Далласа» — 1.31, победа «Сакраменто» — 4.40.
«Кингз» после серии поражений значительно отдалились от зоны плей-офф. Сохраняется большая вероятность того, что проиграют они и в Техасе.
Впрочем, как нам кажется, эксперты сильно недооценивают команду из Калифорнии именно в этой встрече, ведь «Маверикс» сейчас не так мощны, как хотелось бы.
Подопечные Люка Уолтона плохо обороняются, но хорошо атакуют, так что способны потрепать нервы хозяевам. Наш прогноз и ставка — «победа "Сакраменто" с форой +8,5» за 1.81.
Еще один вариант — «индивидуальный тотал "Сакраменто" больше 110,5». Эта ставка принимается с коэффициентом 1.84.