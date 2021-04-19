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    Проиграет ли «Сакраменто» десятый матч подряд?

    «Даллас» — «Сакраменто». Прогноз (к. 1.81) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 19 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Даллас» — «Сакраменто»
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    Бадди Хилд
    В понедельник, 19 апреля, «Даллас» примет «Сакраменто» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Американ Эйрлайнс-центр», начнется в 02:30 по московскому времени. «Даллас» — «Сакраменто»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Даллас»

    «Даллас» занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 30 побед и 25 поражений.

    «Маверикс» проиграли три из последних четырех встреч, одолев только «Мемфис» (114:113) благодаря невероятному трехочковому броску Луки Дончича под финальную сирену.

    Накануне команда Рика Карлайла дома уступила «Нью-Йорку» (109:117), реализовав всего 44 процента бросков с игры. У Кристапса Порзингиса было 23 очка и 12 подборов, Дончич набрал 23 очка, 19 передач и 8 подборов, в том время как экс-игрок «Никс» Тим Хардуэй отметился 16 баллами.

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    За «Даллас» по личным причинам пока не может играть Тайрелл Терри. Травмированных игроков у техасцев нет.

    «Сакраменто»

    «Сакраменто» расположился на 12-й строчке в турнирной таблице Западной конференции с 22 победами и 34 поражениями.

    «Кингз» потерпели девять поражений подряд, что немного шокирует, ведь эта команда считалась перспективной с множеством талантов.

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    • В последнем матче против «Финикса» 114:122 калифорнийцы реализовали 55 процентов бросков с игры и 46 процентов из-за трехочковой дуги, но этого оказалось недостаточно.

    Лучшими у проигравших стали Де'Аарон Фокс с 27 очками и 8 передачами, Бадди Хилд с 24 баллами и Делон Райт с 16 баллами.

    После травм у «Сакраменто» восстанавливаются Марвин Багли III и Ричаун Холмс.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Далласа» — 1.31, победа «Сакраменто» — 4.40.

    «Кингз» после серии поражений значительно отдалились от зоны плей-офф. Сохраняется большая вероятность того, что проиграют они и в Техасе.

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    Впрочем, как нам кажется, эксперты сильно недооценивают команду из Калифорнии именно в этой встрече, ведь «Маверикс» сейчас не так мощны, как хотелось бы.

    Подопечные Люка Уолтона плохо обороняются, но хорошо атакуют, так что способны потрепать нервы хозяевам. Наш прогноз и ставка — «победа "Сакраменто" с форой +8,5» за 1.81.

    Еще один вариант — «индивидуальный тотал "Сакраменто" больше 110,5». Эта ставка принимается с коэффициентом 1.84.

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