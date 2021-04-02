В пятницу, 2 апреля, «Клипперс» примут «Денвер» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Стэйплс-центр», начнется в 05:00 по московскому времени. «Клипперс» — «Денвер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Клипперс»

«Клипперс» занимают третье место в турнирной таблице Западной конференции, выиграв 32 матча из 49.

Подопечные Тайрона Лю выиграли шесть последних встреч из семи, но накануне уступили «Орландо» (96:103).

Игроки «Мэджик» сделали 10 перехватов и вынудили калифорнийцев допустить 14 потерь. Кавай Леонард записал себе в актив 28 очков и 5 передач, Люк Кеннард добавил 17 очков, а Реджи Джексон — 15.

Все прогнозы на НБА

У «Клипперс» все еще значатся травмированными Пол Джордж, Патрик Беверли, Маркус Моррис, Серж Ибака и Рэджон Рондо. Все они могут пропустить ближайшую игру. Точно на паркет не выйдет Джей Скрабб.

«Денвер»

«Денвер» расположился на пятой строчке в турнирной таблице Западной конференции с 29 победами и 18 поражениями.

«Наггетс» не проигрывали с тех пор, как выменяли Аарона Гордона у «Орландо» и Джавейла Макги у «Кливленда», то есть выиграли три встречи подряд.

В своем последнем матче команда Майка Мэлоуна оказалась сильнее «Филадельфии» (104:95), которая реализовала всего 42 процента бросков с игры. Отличную встречу провел Майкл Портер, записавший на свой счет 27 очков и 12 подборов. У Николы Йокича тоже был дабл-дабл — 21 очко и 10 подборов, ну а самым результативным стал Джамал Маррей — 30 очков.

Серьезных кадровых проблем у «Денвера» пока нет.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Клипперс» — 1.59, победа «Денвера» — 2.24.

Трудно сделать выбор в данной паре. Да, калифорнийцы сыграют дома, скорее всего, в их состав вернутся отдохнувшие Джордж и Моррис. Кроме того, не исключается появление Рондо.

В то же время «Наггетс» набрали солидный ход с появлением Гордона и Макги, да и Йокич с Марреем не сбавляют оборотов.

Учитывая все это, мы поставим на высокую результативность. Наш прогноз и ставка — «тотал больше 228,5» за 1.85.