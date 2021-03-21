ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Бавария» — «Пари Сен-Жермен»Вкус дежавю. «Бавария» и «Пари Сен-Жермен» вновь сыграют в ЛЧ Мяч финала Лиги чемпионов-2021Жеребьёвка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов. Онлайн Поль ПогбаДжокер Погба и ключевая роль Фреда. «МЮ» показал «Милану», как надо играть в больших матчах
  • 00:00
    • Карацев вышел в финал турнира в Дубае
  • 19:10
    • СМИ: ЦСКА хочет назначить Олича главным тренером ЦСКА
  • 00:25
    • «Лейпциг» с минимальным счетом обыграл «Арминию»
  • 21:05
    • «Сочи» всухую разгромили «Тамбов»
  • 20:58
    • «Химки» на выезде обыграли «Рубин»
  • 19:43
    • Россия заняла четвертое место в мужском зачете Кубка наций
  • 19:18
    • Моуринью будет уволен из «Тоттенхэма», если клуб не попадет в топ-4
    Все новости спорта

    Окажет ли «Шарлотт» сопротивление «Клипперс»?

    «Клипперс» — «Шарлотт». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 21 марта 2021 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Лос-Анджелес Клипперс Прогнозы на Шарлотт Хорнетс
    Прогноз и ставки на «Клипперс» — «Шарлотт»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Пол Джордж
    В воскресенье, 21 марта, «Клипперс» примут «Шарлотт» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Стэйплс-центр», начнется в 05:00 по московскому времени. «Клипперс» — «Шарлотт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Клипперс»

    «Клипперс» занимают четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, выиграв 26 матчей из 42.

    Подопечные Тайрона Лю хорошо начали регулярный чемпионат, но в последнее время их результаты пошли на спад. В семи последних матчах они потерпели сразу пять поражений.

    Накануне калифорнийцы уступили «Далласу» (89:105), позволив Луке Дончичу набрать 42 очка. Пол Джордж записал на свой счет 28 баллов, а Кавай Леонард — 20 при реализации 9 бросков из 21 с игры.

    Все прогнозы на НБА

    После травм у «Клипперс» восстанавливаются Патрик Беверли, Серж Ибака и Джей Скрабб.

    «Шарлотт»

    «Шарлотт» расположился на шестой позиции в турнирной таблице Восточной конференции с 20 победами и 20 поражениями.

    Команда Джеймса Боррего проиграла два предыдущих матча, хотя перед этим одержала четыре победы подряд.

  • Вкус дежавю. «Бавария» и «Пари Сен-Жермен» вновь сыграют в ЛЧ
  • Прошлогодние финалисты поборются за выход в полуфинал турнира
  • Вчера

    • В своей последней встрече «Хорнетс» проиграли «Лейкерс» (105:116). Ламело Болл набрал 26 очков, а вот Гордон Хэйворд — всего 7 за 37 игровых минут.

    «Шарлотт» остается едва ли не единственной командой в лиге, которая не имеет кадровых проблем.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Клипперс» — 1.19, победа «Шарлотт» — 6.20.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Да, по составу калифорнийцы смотрятся предпочтительнее, однако в их игре наметился явный кризис, который они никак не могут преодолеть.

    У «Хорнетс» часто возникают проблемы в выездных поединках с именитыми соперниками, но в их составе есть таланты, способные удивить, поэтому нам кажется, что они все-таки навяжут борьбу. Наш прогноз и ставка — «победа "Шарлотт" с форой +11,5» за 1.74.

    Также возьмем «индивидуальный тотал "Клипперс" меньше 122,5» за 1.86. Эта ставка сыграла бы восьми последних матчах команды Тайрона Лю из девяти.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.87
  • Прогноз на матч Торонто — Калгари
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Вашингтон — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Майами — Индиана
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Вегас
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Оренбург — Краснодар-2
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Спартак-2 — Алания
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Динамо Брянск — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Чертаново — Шинник
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Метц — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Борнмут — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 15:15
    •  1.99
  • Прогноз на матч Атлетик — Эйбар
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Нижний Новгород — Торпедо
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч СКА — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Авангард — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Криштиану Роналду
  • Трансферный дайджест. 9-15 марта
    • 20:59 15/03/2021     Виктор Гончаренко
  • «Зенит» выбил ЦСКА из чемпионской гонки, Семак раскачал кресло под Гончаренко
    • 02:29 18/03/2021     «Челси» потерял важные очки
  • «Челси» понизил свои шансы на Лигу чемпионов
    • 03:50 14/03/2021
    Прогноз и ставка на матч «Клипперс» — «Шарлотт» 21.03.2021 в 05:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.74.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры