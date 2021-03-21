В воскресенье, 21 марта, «Клипперс» примут «Шарлотт» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Стэйплс-центр», начнется в 05:00 по московскому времени. «Клипперс» — «Шарлотт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Клипперс»

«Клипперс» занимают четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, выиграв 26 матчей из 42.

Подопечные Тайрона Лю хорошо начали регулярный чемпионат, но в последнее время их результаты пошли на спад. В семи последних матчах они потерпели сразу пять поражений.

Накануне калифорнийцы уступили «Далласу» (89:105), позволив Луке Дончичу набрать 42 очка. Пол Джордж записал на свой счет 28 баллов, а Кавай Леонард — 20 при реализации 9 бросков из 21 с игры.

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После травм у «Клипперс» восстанавливаются Патрик Беверли, Серж Ибака и Джей Скрабб.

«Шарлотт»

«Шарлотт» расположился на шестой позиции в турнирной таблице Восточной конференции с 20 победами и 20 поражениями.

Команда Джеймса Боррего проиграла два предыдущих матча, хотя перед этим одержала четыре победы подряд.

В своей последней встрече «Хорнетс» проиграли «Лейкерс» (105:116). Ламело Болл набрал 26 очков, а вот Гордон Хэйворд — всего 7 за 37 игровых минут.

«Шарлотт» остается едва ли не единственной командой в лиге, которая не имеет кадровых проблем.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Клипперс» — 1.19, победа «Шарлотт» — 6.20.

Да, по составу калифорнийцы смотрятся предпочтительнее, однако в их игре наметился явный кризис, который они никак не могут преодолеть.

У «Хорнетс» часто возникают проблемы в выездных поединках с именитыми соперниками, но в их составе есть таланты, способные удивить, поэтому нам кажется, что они все-таки навяжут борьбу. Наш прогноз и ставка — «победа "Шарлотт" с форой +11,5» за 1.74.

Также возьмем «индивидуальный тотал "Клипперс" меньше 122,5» за 1.86. Эта ставка сыграла бы восьми последних матчах команды Тайрона Лю из девяти.