В воскресенье, 28 февраля, «Вашингтон» примет «Миннесоту» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Кэпитал Уан», начнется в 03:00 по московскому времени. «Вашингтон» — «Миннесота»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вашингтон»

«Вашингтон» занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, выиграв 12 матчей из 30.

Команда Скотта Брукса неудачно начала регулярный чемпионат, но в последнее время радует своими результатами. Так, в семи предыдущих встречах она проиграла только «Клипперс» (116:135), а накануне удивила, победив «Денвер» (112:110).

Самым результативным в игре с «Наггетс» стал Брэдли Бил с 33 очками. Расселл Уэстбрук оформил типичный для себя трипл-дабл — 16 очков, 10 подборов и 10 результативных передач.

Все прогнозы на НБА

Среди травмированных у «Вашингтона» значатся Давис Бертанс, Иш Смит и Томас Брайант.

«Миннесота»

«Миннесота» идет 15-й в турнирной таблице Западной конференции с семью победами и 26 поражениями.

«Тимбервулвз» — явно худшая команда лиги, серия поражений которой насчитывает уже шесть матчей.

Накануне подопечные Райана Сондерса посопротивлялись, но все же проиграли «Чикаго» (126:133 ОТ), несмотря на 25 очков Малика Бизли и 24 балла Карла-Энтони Таунса.

После травмы у «Миннесоты» восстанавливается только Д'Анджело Расселл.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Вашингтона» — 1.65, победа «Миннесоты» — 2.65.

«Уизардс» долгое время оставались среди аутсайдеров НБА, но недавний рывок свидетельствует о том, что они еще могут побороться за плей-офф.

Успехи показали, что Бил и Уэстбрук способны вести команду за собой, так что их главная задача — продолжать в том же духе.

Что касается «Миннесоты», то ее в этом сезоне уже вряд ли что-то спасет. Эта команда, вероятно, продолжит проигрывать и будет надеться лишь на получение высоких пиков на драфте. Наш прогноз и ставка — «победа "Вашингтона" с форой -4,5» за 1.94.

Альтернативный вариант — «победа "Вашингтона" в первой четверти с форой -1,5» за 1.99.