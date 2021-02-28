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    Продолжит ли «Вашингтон» побеждать?

    «Вашингтон» — «Миннесота». Прогноз (к. 1.94) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 28 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Вашингтон» — «Миннесота»
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    Брэдли Бил
    В воскресенье, 28 февраля, «Вашингтон» примет «Миннесоту» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Кэпитал Уан», начнется в 03:00 по московскому времени. «Вашингтон» — «Миннесота»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 28 Февраля 2021 года Коэффициенты на матч
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  • Ставка!
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    «Вашингтон»

    «Вашингтон» занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, выиграв 12 матчей из 30.

    Команда Скотта Брукса неудачно начала регулярный чемпионат, но в последнее время радует своими результатами. Так, в семи предыдущих встречах она проиграла только «Клипперс» (116:135), а накануне удивила, победив «Денвер» (112:110).

    Самым результативным в игре с «Наггетс» стал Брэдли Бил с 33 очками. Расселл Уэстбрук оформил типичный для себя трипл-дабл — 16 очков, 10 подборов и 10 результативных передач.

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    Среди травмированных у «Вашингтона» значатся Давис Бертанс, Иш Смит и Томас Брайант.

    «Миннесота»

    «Миннесота» идет 15-й в турнирной таблице Западной конференции с семью победами и 26 поражениями.

    «Тимбервулвз» — явно худшая команда лиги, серия поражений которой насчитывает уже шесть матчей.

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    • Накануне подопечные Райана Сондерса посопротивлялись, но все же проиграли «Чикаго» (126:133 ОТ), несмотря на 25 очков Малика Бизли и 24 балла Карла-Энтони Таунса.

    После травмы у «Миннесоты» восстанавливается только Д'Анджело Расселл.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Вашингтона» — 1.65, победа «Миннесоты» — 2.65.

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    «Уизардс» долгое время оставались среди аутсайдеров НБА, но недавний рывок свидетельствует о том, что они еще могут побороться за плей-офф.

    Успехи показали, что Бил и Уэстбрук способны вести команду за собой, так что их главная задача — продолжать в том же духе.

    Что касается «Миннесоты», то ее в этом сезоне уже вряд ли что-то спасет. Эта команда, вероятно, продолжит проигрывать и будет надеться лишь на получение высоких пиков на драфте. Наш прогноз и ставка — «победа "Вашингтона" с форой -4,5» за 1.94.

    Альтернативный вариант — «победа "Вашингтона" в первой четверти с форой -1,5» за 1.99.

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