«Клипперс» — «Чикаго». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 11 января 2021 года

В понедельник, 11 января, «Клипперс» у себя дома примут «Чикаго» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Стейплс-центр», начнется в 00:00 по московскому времени. «Клипперс» — «Чикаго»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Клипперс»

«Клипперс» занимают третье место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету шесть побед и четыре поражения.

В последнее время подопечные Тайрона Лю выступают нестабильно, хотя в этом могут винить только себя, ведь почти во всех проигранных матчах они имели хорошие шансы на успех.

Для примера возьмем последнюю встречу с «Голден Стэйт» (105:115), в которой «Клипперс» вели «+22» в конце третьей четверти, после чего прозевали Стефа Карри, чьи трехочковые вынудили их сложить оружие.

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Единственным игроком, находящимся в лазарете «Клипперс», остается защитник Джей Шрубб.

«Чикаго»

«Чикаго» идет 12-м в турнирной таблице Восточной конференции с четырьмя победами и шестью поражениями.

В целом скромный коллектив Билли Донована выступает неплохо. Его победы над «Далласом» (118:108) и «Портлендом» (111:108) смело можно назвать неожиданными.

Кроме того, недавно «Буллз» достойно смотрелись на фоне «Лейкерс» (115:117), уступив действующему чемпиону всего пару баллов.

У «Чикаго» среди травмированных значатся Отто Портер, Лаури Маркканен, Чендлер Хатчинсон, Томаш Саторански, Девон Дотсон и Райан Арчидиаконоу.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Клипперс» — 1.14, победа «Чикаго» — 7.80.

Фаворит в данной паре очевиден, и мы не ждем иного результата, кроме как победы калифорнийцев.

Да, «Клиперс» опозорились в игре с «Голден Стэйт», но данная неудача должна взбодрить безусловно сильную команду.

Полагаем, что подопечные Тайрона Лю отыграются на «Чикаго», потратившего много сил в игре с «Лейкерс». Наш прогноз и ставка — «победа "Клипперс" с форой -11,5» за 1.85.

Еще один хороший вариант — «победа "Клипперс" в первой четверти с форой -4,5» за 1.94.