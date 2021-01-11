ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Футболисты «Ливерпуля»«Ливерпуль» повеселился в Бирмингеме. Но стоит ли проводить такие матчи? Футболисты «Реала»Примера. Победный хет-трик Эн-Несири, «Реал» в гостях у «Осасуны»
  • 22:57
    • «Арсенал» выбил «Ньюкасл» из Кубка Англии
  • 22:28
    • «Бсарелона» разгромила «Гранаду», Месси и Гризманн забили по два мяча
  • 20:54
    • «Авангард» одолел «Магнитку» благодаря голу Ковальчука
  • 19:42
    • Московское «Динамо» одержало «сухую» победу над минским
  • 18:59
    • «Аталанта» разгромила «Беневенто» и поднялась в топ-4 Серии А
  • 18:16
    • «Спартак» подтвердил переход хавбека ПСВ
  • 17:36
    • Гол Дукуре вывел «Эвертон» в четвертый круг Кубка Англии
    Все новости спорта

    Реабилитируются ли «Клипперс» за поражение от «Голден Стэйт»?

    «Клипперс» — «Чикаго». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 11 января 2021 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Лос-Анджелес Клипперс Прогнозы на Чикаго Буллз
    Прогноз и ставки на «Клипперс» — «Чикаго»
    Пол Джордж
    В понедельник, 11 января, «Клипперс» у себя дома примут «Чикаго» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Стейплс-центр», начнется в 00:00 по московскому времени. «Клипперс» — «Чикаго»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Баскетбол. НБА 11 Января 2021 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.19
  • X
  • 2
  • 4.15
  • Ставка!
    •

    «Клипперс»

    «Клипперс» занимают третье место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету шесть побед и четыре поражения.

    В последнее время подопечные Тайрона Лю выступают нестабильно, хотя в этом могут винить только себя, ведь почти во всех проигранных матчах они имели хорошие шансы на успех.

    Для примера возьмем последнюю встречу с «Голден Стэйт» (105:115), в которой «Клипперс» вели «+22» в конце третьей четверти, после чего прозевали Стефа Карри, чьи трехочковые вынудили их сложить оружие.

    Все прогнозы на НБА

    Единственным игроком, находящимся в лазарете «Клипперс», остается защитник Джей Шрубб.

    «Чикаго»

    «Чикаго» идет 12-м в турнирной таблице Восточной конференции с четырьмя победами и шестью поражениями.

    В целом скромный коллектив Билли Донована выступает неплохо. Его победы над «Далласом» (118:108) и «Портлендом» (111:108) смело можно назвать неожиданными.

  • Главные события 2020 года. Пандемия COVID-19, гегемония «Баварии» и мерсисайдский триумф
  • Самые главные итоги сумасшедшего 2020 года
  • 05/01/2021

    • Кроме того, недавно «Буллз» достойно смотрелись на фоне «Лейкерс» (115:117), уступив действующему чемпиону всего пару баллов.

    У «Чикаго» среди травмированных значатся Отто Портер, Лаури Маркканен, Чендлер Хатчинсон, Томаш Саторански, Девон Дотсон и Райан Арчидиаконоу.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Клипперс» — 1.14, победа «Чикаго» — 7.80.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 100ПолучитьБонус для новых игроков1xbet

    Фаворит в данной паре очевиден, и мы не ждем иного результата, кроме как победы калифорнийцев.

    Да, «Клиперс» опозорились в игре с «Голден Стэйт», но данная неудача должна взбодрить безусловно сильную команду.

    Полагаем, что подопечные Тайрона Лю отыграются на «Чикаго», потратившего много сил в игре с «Лейкерс». Наш прогноз и ставка — «победа "Клипперс" с форой -11,5» за 1.85.

    Еще один хороший вариант — «победа "Клипперс" в первой четверти с форой -4,5» за 1.94.

    100USD
  • Сделать ставкуleonbets
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    2.11
  • Прогноз на матч Милан — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.93
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Уотфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Осасуна — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч ПСЖ — Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Монако — Анже
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Монпелье — Нант
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Шрусбери Таун
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Ним — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Дижон — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Ренн — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  4.00
  • Прогноз на матч Бордо — Лорьян
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.45
  • Прогноз на матч Спорт Ресифи — Палмейрас
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Миннесота — Сан-Антонио
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Амур — Куньлунь
  • Хоккей
  • Завтра в 10:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Молодежная сборная России снова не смогла выиграть ЧМ
  • Закономерная капитуляция. Канада безжалостно расправилась с российской «молодежкой»
    • 12:59 05/01/2021     Валерий Карпин
  • Лучший тренер РПЛ 2020 года. Талантливый варяг, народный кандидат и сбитый летчик
    • 02:09 04/01/2021     Серхио Рамос
  • Трансферный дайджест. 29 декабря — 4 января
    • 21:53 04/01/2021
    «Клипперс» — «Чикаго» 09.01.2021: прогноз и ставка на матч. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.85.
    • Играть Фрибет + бонус до 100 евроТрансляции матчей онлайн
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры