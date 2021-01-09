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    «Милуоки» — «Юта». Прогноз (к. 1.84) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 9 января 2021 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Милуоки Бакс Прогнозы на Юта Джаз
    Прогноз и ставки на «Милуоки» — «Юта»
    Яннис Адетокунбо
    В субботу, 9 января, «Милуоки» у себя дома примет «Юту» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Файсерв-форум», начнется в 04:00 по московскому времени. «Милуоки» — «Юта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 09 Января 2021 года
    Милуоки
  • НБА
    •  Милуоки 04:00 Юта Юта
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    «Милуоки»

    «Милуоки» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции с пятью победами и тремя поражениями.

    Подопечные Майка Буденхольцера не слишком удачно начали сезон, проиграв трижды в стартовых пяти встречах.

    Однако в новом году «Бакс» набрали неплохой ход, один раз обыграв «Чикаго» (126:96) и дважды «Детройт» (125:115 и 130:115).

    Главное, что Яннис Адетокунбо играет на уровне MVP. Например, в первой встрече с «Пистонс» он набрал 43 очка, а во второй — 25.

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    Среди травмированных у «Милуоки» значатся Пэт Коннотон, Сэм Мэррилл и Торри Крейг.

    «Юта»

    «Юта» идет седьмой в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету четыре победы и четыре поражения.

    Команда Куина Снайдера пока выступает очень неровно, чередуя хорошие матчи с откровенными провалами.

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    • Примечательно, что в своих двух предыдущих матчах баскетболисты «Джаз» проиграли ослабленному «Бруклину» (96:130) и скромному «Нью-Йорку» (100:112).

    После травм у «Юты» восстанавливаются Джуван Морган и Джаррелл Брэнтли.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Милуоки» — 1.30, победа «Юты» — 4.40.

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    Игроки «Джаз» неудачно сыграли в Нью-Йорке, где уступили «Нетс» и «Никс», так что после перелета в Милуоки они вряд ли смогут резко преобразиться.

    В настоящее время «Бакс» выглядят куда предпочтительнее, учитывая тот факт, что их ведущие баскетболисты сейчас в строю, а Адетокунбо начал оправдывать ожидания после невнятного старта в сезоне.

    Исходя из этого, наш прогноз и ставка — «победа "Милуоки" с форой -7,5» за 1.84.

    Также мы бы присмотрелись к ставке «индивидуальный тотал "Милуоки" больше 121,5» за 1.77. Команда Буденхольцера сейчас играет результативно, поэтому надеемся, что она не подведет. 0

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