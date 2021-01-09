«Милуоки» — «Юта». Прогноз (к. 1.84) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 9 января 2021 года

В субботу, 9 января, «Милуоки» у себя дома примет «Юту» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Файсерв-форум», начнется в 04:00 по московскому времени. «Милуоки» — «Юта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Милуоки»

«Милуоки» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции с пятью победами и тремя поражениями.

Подопечные Майка Буденхольцера не слишком удачно начали сезон, проиграв трижды в стартовых пяти встречах.

Однако в новом году «Бакс» набрали неплохой ход, один раз обыграв «Чикаго» (126:96) и дважды «Детройт» (125:115 и 130:115).

Главное, что Яннис Адетокунбо играет на уровне MVP. Например, в первой встрече с «Пистонс» он набрал 43 очка, а во второй — 25.

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Среди травмированных у «Милуоки» значатся Пэт Коннотон, Сэм Мэррилл и Торри Крейг.

«Юта»

«Юта» идет седьмой в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету четыре победы и четыре поражения.

Команда Куина Снайдера пока выступает очень неровно, чередуя хорошие матчи с откровенными провалами.

Примечательно, что в своих двух предыдущих матчах баскетболисты «Джаз» проиграли ослабленному «Бруклину» (96:130) и скромному «Нью-Йорку» (100:112).

После травм у «Юты» восстанавливаются Джуван Морган и Джаррелл Брэнтли.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Милуоки» — 1.30, победа «Юты» — 4.40.

Игроки «Джаз» неудачно сыграли в Нью-Йорке, где уступили «Нетс» и «Никс», так что после перелета в Милуоки они вряд ли смогут резко преобразиться.

В настоящее время «Бакс» выглядят куда предпочтительнее, учитывая тот факт, что их ведущие баскетболисты сейчас в строю, а Адетокунбо начал оправдывать ожидания после невнятного старта в сезоне.

Исходя из этого, наш прогноз и ставка — «победа "Милуоки" с форой -7,5» за 1.84.

Также мы бы присмотрелись к ставке «индивидуальный тотал "Милуоки" больше 121,5» за 1.77. Команда Буденхольцера сейчас играет результативно, поэтому надеемся, что она не подведет. 0