ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Воспользуется ли «Миннесота» кадровыми проблемами «Хьюстона»?

    «Хьюстон» — «Миннесота». Прогноз и ставки на матч Национальной баскетбольной ассоциации 19 января

    НБА Хьюстон Рокетс Миннесота Тимбервулвз
  • Прогнозы в VK
    •
  • Прогнозы в Telegram
    •
    Карл-Энтони Таунс
    Карл-Энтони Таунс
    twincities.com
    В пятницу, 19 января, «Хьюстон» на своей площадке сыграет с «Миннесотой» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Тойота-центр», начнется в 05:30 по московскому времени.

    «Хьюстон»

    «Хьюстон» на данный момент занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 30 побед и 12 поражений.

    «Рокетс» будет сложно бороться за лидерство, поскольку отставание от «Голден Стэйт» уже серьезное. При этом им предстоит постараться, чтобы не подпустить к себе «Сан-Антонио» и ту же «Миннесоту».

    До середины декабря подопечные Майка Д'Антони играли очень уверенно, после чего наступил какой-то сбой, который привел к пяти поражениям кряду.

    В пяти последних матчах «Хьюстон» обыграл «Чикаго» (116:107), «Портленд» (121:112) и «Финикс» (112:95), проиграв «Детройту» (101:108) и «Клипперс» (112:113).

    В ближайшей встрече «Рокетс» не помогут Тревор Ариза и Джеральд Грин. Также под вопросом участие в матче Троя Уильямса, Джеймса Хардена и Нене.

    «Миннесота»

    Баскетболисты «Миннесоты» идут четвертыми в турнирной таблице Западной конференции. Они одержали 29 побед при 17 поражениях.

    Еще прогнозы

    «Тимбервулвз» находятся на минимальном расстоянии от «Хьюстона» и «Сан-Антонио». При этом «Оклахома», идущая пятой, отстает сразу на пять побед.

    У команды Тома Тибодо не задался старт нынешнего сезона, но с каждой игрой «волки» прибавляют, что заметно даже сейчас.

    В пяти последних матчах «Миннесота» выиграла у «Кливленда» (127:99), «Оклахомы» (104:88), «Нью-Йорка» (118:108) и «Портленда» (120:103), уступив только «Орландо» (102:108).

    Кадровых проблем у «Тимбервулвз» пока нет, что не может не радовать болельщиков.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Хьюстона» — 1,53, победа «Миннесоты» — 2,70.

    1,83Победа «Миннесоты» с форой +5,5

    Действительно, «Рокетс» находятся выше в турнирной таблице, а игра на домашней арене даст им преимущество в виде поддержки болельщиков. Однако последние результаты команды заставляют нас сомневаться в успехе подопечных Майка Д'Антони.

    «Тимбервулвз» в январе играют очень хорошо. Кроме того, у них нет кадровых проблем, в отличии от техасцев, лидеры которых могут попросту не выйти на площадку.

    Учитывая все вышесказанное, мы бы поставили на «победу "Миннесоты" с форой +5,5» за 1,83.

    1,81Индивидуальный тотал «Хьюстона» меньше 114,5

    Еще один интересный вариант – «индивидуальный тотал "Хьюстона" меньше 114,5» за 1,81. Предполагаем, что у хозяев могут возникнуть проблемы с результативностью, особенно если играть не будет Джеймс Харден.

    Прогнозы с доставкой: Вконтакте, Telegram, Facebook

    Сделать ставку
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Еще прогнозы
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Победит ли «Реал» на «Бутарке»?
  • 5,40
    •
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Даниил МедведевБезрассудное поведение. Медведеву пора взяться за умРоссийский теннисист на Уимблдоне отличился не только шикарной победой над Стэном ВавринкойДжастин Гэтлин и Усэйн БолтДобегался. Болт ушел проигравшимБолт проиграл. Как это вообще возможно?Флойд Мейвезер vs Конор Макгрегор. Лучшие фото бояФлойд Мейвезер vs Конор Макгрегор. Лучшие фото бояЭкс-чемпион из США в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший одержал победу нокаутом над чемпионом UFC ирландцем Конором МакгрегоромВладимир КличкоУважение и рекорды против скучности и однообразияРеакция на завершение карьеры Владимиром КличкоДжордж ВеаНовая победа ВеаО новом успехе звезды «Пари Сен-Жермен» и «Милана» Джорджа ВеаTelstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Telstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Компания adidas представила официальный мяч чемпионата мира по футболу 2018 года
    Комментарии
    Подробный разбор
  • Дзюба на распутье
  • Где продолжит карьеру самый веселый парень российского футбола?
    •
  • «МЮ» имеет основания рассчитывать на успех
  • Реакция прессы на матч «МЮ» — «Сток Сити»
    •
  • Трансферный дайджест. 9-15 января
  • На кого нацелился «Арсенал», за кем следит «Спартак», кому нужен хавбек «Барселоны» и другие трансферные новости последних дней
    •
  • Беспроигрышный первый круг. Камбек «Барселоны» на «Аноэте»
  • СМИ – о победе «Барселоны» над «Реал Сосьедадом»
    •
    Рейтинг букмекеров
    • Букмекер
    • Бонус
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 500
  • рублей
    фрибет
    • сделать ставку
    Рейтинг букмекеровКалендари и таблицы

    Прогнозы

    Всё Футбол Хоккей Теннис Бокс Экспресс дня
    Лента прогнозов