«Хьюстон» — «Миннесота». Прогноз и ставки на матч Национальной баскетбольной ассоциации 19 января

«Хьюстон»

«Хьюстон» на данный момент занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 30 побед и 12 поражений.

«Рокетс» будет сложно бороться за лидерство, поскольку отставание от «Голден Стэйт» уже серьезное. При этом им предстоит постараться, чтобы не подпустить к себе «Сан-Антонио» и ту же «Миннесоту».

До середины декабря подопечные Майка Д'Антони играли очень уверенно, после чего наступил какой-то сбой, который привел к пяти поражениям кряду.

В пяти последних матчах «Хьюстон» обыграл «Чикаго» (116:107), «Портленд» (121:112) и «Финикс» (112:95), проиграв «Детройту» (101:108) и «Клипперс» (112:113).

В ближайшей встрече «Рокетс» не помогут Тревор Ариза и Джеральд Грин. Также под вопросом участие в матче Троя Уильямса, Джеймса Хардена и Нене.

«Миннесота»

Баскетболисты «Миннесоты» идут четвертыми в турнирной таблице Западной конференции. Они одержали 29 побед при 17 поражениях.

«Тимбервулвз» находятся на минимальном расстоянии от «Хьюстона» и «Сан-Антонио». При этом «Оклахома», идущая пятой, отстает сразу на пять побед.

У команды Тома Тибодо не задался старт нынешнего сезона, но с каждой игрой «волки» прибавляют, что заметно даже сейчас.

В пяти последних матчах «Миннесота» выиграла у «Кливленда» (127:99), «Оклахомы» (104:88), «Нью-Йорка» (118:108) и «Портленда» (120:103), уступив только «Орландо» (102:108).

Кадровых проблем у «Тимбервулвз» пока нет, что не может не радовать болельщиков.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Хьюстона» — 1,53, победа «Миннесоты» — 2,70.

1,83Победа «Миннесоты» с форой +5,5

Действительно, «Рокетс» находятся выше в турнирной таблице, а игра на домашней арене даст им преимущество в виде поддержки болельщиков. Однако последние результаты команды заставляют нас сомневаться в успехе подопечных Майка Д'Антони.

«Тимбервулвз» в январе играют очень хорошо. Кроме того, у них нет кадровых проблем, в отличии от техасцев, лидеры которых могут попросту не выйти на площадку.

Учитывая все вышесказанное, мы бы поставили на «победу "Миннесоты" с форой +5,5» за 1,83.

1,81Индивидуальный тотал «Хьюстона» меньше 114,5

Еще один интересный вариант – «индивидуальный тотал "Хьюстона" меньше 114,5» за 1,81. Предполагаем, что у хозяев могут возникнуть проблемы с результативностью, особенно если играть не будет Джеймс Харден.

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