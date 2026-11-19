Даниил Медведев и Фрэнсис Тиафо сыграют за вторую путёвку в полуфинал Итогового турнира ATP из группы Ивана Лендла. У обоих по победе 2-0 над Флавио Коболли и по поражению 0-2 от Карлоса Алькараса, который уже обеспечил себе первое место. Матч начнётся 20 ноября не ранее 22:30 МСК.

Даниил Медведев globallookpress.com

Медведев не заработал ни одного брейк-пойнта против Алькараса

Медведев начал турнир с победы над Коболли (7:6, 6:3), но во вчерашнем матче против Алькараса без шансов уступил 2:6, 4:6, ни разу не дойдя даже до брейк-пойнтов. Сам Карлос проиграл лишь 10 геймов за две встречи в Турине и довёл победную серию уже до 11 матчей — за последний месяц он завоевал титулы на крытом харде в Вене и Париже.

В послематчевом интервью Медведев отметил, что против испанца на таком быстром корте, когда на приёме тяжело зацепиться, нужно надёжнее держать свою подачу и доводить сет до тай-брейка. С Алькарасом до него не добрался ни он, ни Тиафо, который в первом туре уступил ещё крупнее — 2:6, 2:6.

Медведев на Итоговом-2026 globallookpress.com

Тиафо повесил «баранку» Коболли

Вечерний матч двух дебютантов поначалу шёл на равных: в первой партии американец и итальянец дошли до тай-брейка, на котором Коболли имел двойной сетбол при 6:4 — однако Тиафо сумел выиграть четыре следующих очка и забрал сет. Флавио после такого в себя прийти не смог и во второй партии не выиграл ни одного гейма (6:7, 0:6), лишившись шансов на выход из группы.

Тиафо стал первым теннисистом за пять лет, повесившим «баранку» на Итоговом — в 2021-м это сделал Медведев в матче с Янником Синнером.

Последняя встреча осталась за Тиафо

Медведев ведёт 6-2 в личных встречах против американца, однако их последний матч остался за Тиафо — в четвёртом круге US Open-2026 он не отдал россиянину ни сета (7:6, 6:4, 7:6). В Нью-Йорке Фрэнсис в итоге дошёл до полуфинала, а в Турин приехал в статусе восьмой ракетки мира — выше в рейтинге он не поднимался.

Фрэнсис Тиафо globallookpress.com

«С одной стороны, мне нравится с ним играть, с другой — последний матч я ему проиграл», — сказал Медведев в преддверии решающей встречи. Тиафо вспомнил, что в Нью-Йорке сыграл против Даниила агрессивно, рисковал в решающие моменты и хочет показать такой же теннис в пятницу.

Победитель матча займёт второе место в группе и 21 ноября сыграет с победителем группы Джона Макинроя — либо Александром Зверевым, либо Артюром Фисом. Для Медведева это шанс впервые с 2023 года выйти в полуфинал турнира, который он выиграл в 2020-м.