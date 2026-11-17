Даниил Медведев победил итальянца Флавио Коболли в первом матче группового этапа на Итоговом турнире ATP в Турине. Встреча завершилась со счётом 7:6, 6:3 и длилась 1 час 25 минут.

Даниил Медведев globallookpress.com

Медведев вернулся на турнир после годичного перерыва: в 2025-м он впервые с 2018 года туда не отобрался.

Коболли отыграл пять брейк-пойнтов в первом сете, но проиграл тай

Коболли дебютировал на Итоговом перед домашней публикой. Весной он дошёл до первого в карьере финала турнира Большого шлема — «Ролан Гаррос», а по ходу сезона успел обыграть Медведева на «мастерсе» в Мадриде и подошёл к финишу сезона в статусе шестой ракетки мира — лучший результат в карьере итальянца.

В первом сете Коболли с трудом удерживал свои подачи, но сумел отыграть все пять брейк-пойнтов. Однако тай всё-таки остался за Даниилом — 7:4.

Во второй партии россиянин взял подачу Коболли в седьмом гейме при счёте 3:3, а затем сделал ещё один брейк и забрал сет со счётом 6:3. За матч Медведев выиграл 83% очков на первой подаче. После встречи Медведев отдельно отметил, как надёжно Коболли подавал на брейк-пойнтах в первом сете.

Медведев — Коболли globallookpress.com

Медведев может выйти в полуфинал уже после матча с Алькарасом

В среду, 18 ноября, Медведев сыграет с Карлосом Алькарасом, который за несколько часов до матча россиянина начал турнир с разгрома Фрэнсиса Тиафо (6:2, 6:2). Испанец одержал уже 10 побед подряд, завоевав на этом отрезке титулы в Вене и Париже.

Хотя сегодня он проиграл всего четыре гейма, я думаю, на этом корте у меня больше всего шансов его обыграть. Потому что благодаря быстрому покрытию можно заработать несколько легких очков на подаче, возможно, пробить несколько виннерсов. <...> Нужно просто постараться показать свой лучший теннис и использовать шансы. Даниил Медведев о матче с Алькарасом

Медведев досрочно выйдет из группы, если обыграет Алькараса, а Коболли победит Тиафо. Есть и другой вариант: Даниил выигрывает в двух сетах, а Тиафо обыгрывает Коболли в трёх. Медведев выиграл Итоговый в 2020 году, а Алькарас в прошлом сезоне дошёл до финала и уступил Яннику Синнеру.

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