Российский теннисист Даниил Медведев (6-я ракетка мира) уступил во втором круге «тысячника» в канадском Монреале голландцу Ботику ван де Зандсхулпу(70) со счётом 3:6, 6:7 (5:7).

Даниил Медведев globallookpress.com

Соперники были на корте 1 час 41 минуту. Медведев 3 раза подал навылет, допустил 9 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 8. Ван де Зандсхулп не сделал ни одного эйса и допустил 4 двойные ошибки, реализовав при этом 6 брейк-пойнтов из 8 заработанных.

Дальше соперником ван де Зандсхулпа станет поляк Хуберт Хуркач.

Еще один россиянин Карен Хачанов (39) также покидает турнир, уступив французу Теренсу Атману (46) со счётом 4:6, 6:7 (3:7).

Их противостояние длилось 1 час 47 минут. Хачанов выполнил 5 подач навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смог реализовать один брейк-пойнт из трёх. Атман сделал в игре 7 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 7.

В третьем круге «Мастерса» Атман сразится с чехом Якубом Меншиком.

Не смог пройти дальше и третья ракетка мира Александр Зверев, проигравший французу Таллону Грикспору (69) со счётом 7:6 (7:3), 2:6, 4:6.

Их встреча длилась 2 часа 33 минуты. Зверев 10 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал единственный заработанный брейк-пойнт. Грикспор выполнил 8 эйсов и допустил 2 двойные ошибки, реализовав при этом 4 брейк-пойнта из 9.