Российская теннисистка Мирра Андреева победила Каролину Плишкову из Чехии в матче второго круга турнира в Торонто (Канада).
Встреча продолжалась всего 55 минут и завершилась со счетом 6:0, 6:2 в пользу россиянки.
Андреева пять раз подала навылет и не допустила двойных ошибок. Россиянка сумела реализовать шесть брейк-пойнтов из восьми. Её соперница Плишкова сделала два эйса и восемь двойных ошибок, реализовав единственный брейк-пойнт.
В следующем круге Андреева сразится с победительницей матча Рената Сарасуа (Мексика) — Лейла Фернандес (Канада).