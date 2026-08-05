В следующем круге Андреева сразится с победительницей матча Рената Сарасуа (Мексика) — Лейла Фернандес (Канада).

Андреева пять раз подала навылет и не допустила двойных ошибок. Россиянка сумела реализовать шесть брейк-пойнтов из восьми. Её соперница Плишкова сделала два эйса и восемь двойных ошибок, реализовав единственный брейк-пойнт.

Встреча продолжалась всего 55 минут и завершилась со счетом 6:0, 6:2 в пользу россиянки.

Российская теннисистка Мирра Андреева победила Каролину Плишкову из Чехии в матче второго круга турнира в Торонто (Канада).

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