Российская теннисистка Алина Корнеева вышла в основную сетку турнира категории WTA 1000 в канадском Торонто.

Алина Корнеева globallookpress.com

В финале квалификации 89‑я ракетка мира обыграла американку Мэри Стояну(124‑я ракетка мира) со счётом 2:6, 6:4, 6:3.

Матч продолжался почти два часа. За это время Корнеева выполнила 3 эйса, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 5 брейк‑пойнтов из 9 заработанных.

У американки — 2 эйса, 5 двойных ошибок и 5 реализованных брейк‑пойнтов из 8 заработанных.

Игры основной сетки стартуют 2 августа.