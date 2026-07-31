Украинская теннисистка Элина Свитолина, занимающая 10-ю строчку в мировом рейтинге, поделилась впечатлениями от победы над представительницей Узбекистана Полиной Кудерметовой во втором круге хардового турнира категории WTA-500 в Вашингтоне (США).

Элина Свитолина globallookpress.com

«Очень хотела вернуться в строй. Рада, что смогла справиться с первым сетом, как можно быстрее отыграться и найти возможность для победы. Не ждала идеальной игры в первом матче. Когда у тебя был перерыв, ты какое-то время не играла на соревнованиях, это не так просто. Она вполне неплохо сыграла. У неё сильные удары, мощная игра, поэтому парой возможностей я не воспользовалась, но рада, что смогла справиться с нервами на тай-брейке в первом сете, а затем уже игра с моей стороны пошла получше», — приводит слова Свитолиной пресс-служба турнира в Вашингтоне.

Встреча завершилась в пользу Свитолиной со счетом 7:6 (7:4), 6:4.