Российская теннисистка Анастасия Захарова одержала победу над чешкой Линдой Фрухвиртовой в матче первого круга турнира в Мемфисе.

Анастасия Захарова globallookpress.com

Россиянка (101-я ракетка мира) одолела представительницу Чехии (176-я ракетка мира) со счетом — 7:6 (8:6), 6:1. Игра продолжалась 1 час 54 минуты.

За весь матч Захарова допустила 3 двойных ошибки при таком же количестве реализованных брейк-поинтов. Фрухвиртова сделала 3 эйса и реализовала один брейк-поинт из семи возможных.

В следующем круге турнира в Мемфисе Захарова сыграет против победительницы встречи между Камилой Осорио и Сторм Хантер.