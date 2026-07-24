Шестнадцатая ракетка мира Андрей Рублев не смог выйти в полуфинал турнира ATP-250 в Эшториле.
Россиянин в трех сетах уступил французу Люка Ван Ашу со счетом 6:3, 3:6, 4:6.
Встреча продлилась 2 часа 16 минут. За время матча Рублев выполнил восемь подач навылет, допустив при этом четыре двойных ошибки, а также смог реализовать 1 из 11 брейк-пойнтов. Ван Аш сделал в игре пять эйсов, допустил две двойных ошибки и реализовал 2 из 11 брейк-пойнтов.
В следующем раунде Ван Аш сыграет со своим соотечественником Юго Гастоном