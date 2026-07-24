В следующем раунде Ван Аш сыграет со своим соотечественником Юго Гастоном

Встреча продлилась 2 часа 16 минут. За время матча Рублев выполнил восемь подач навылет, допустив при этом четыре двойных ошибки, а также смог реализовать 1 из 11 брейк-пойнтов. Ван Аш сделал в игре пять эйсов, допустил две двойных ошибки и реализовал 2 из 11 брейк-пойнтов.

Россиянин в трех сетах уступил французу Люка Ван Ашу со счетом 6:3, 3:6, 4:6.

Шестнадцатая ракетка мира Андрей Рублев не смог выйти в полуфинал турнира ATP-250 в Эшториле.

1.95

Прогнозы•Завтра 14:00 Бублик — Алис. Прогноз и ставка Бублик проиграет в финале турнира в Кицбюэле?

Теннис• 19/07/2026 19:24 Неделя тенниса: Рублев выиграл первый турнир в сезоне, Бублик снова провалил защиту титула

Теннис• 12/07/2026 23:14 Синнер защитил титул, а чешки затмили всю элиту: итоги Уимблдона-2026

Теннис• 12/07/2026 22:07 Синнер — Зверев: онлайн, прямая трансляция финала Уимблдон 2026

Теннис• 05/07/2026 23:26 Неделя тенниса: Серена разочаровала, Сафиуллин удивил Джоковича, а Соболенко снова проиграла

Главные темы сейчас

Теннис• 27/06/2026 21:55 Последний шанс Джоковича, камбэк Серены и бунт игроков: почему Уимблдон-2026 будет огненным

Теннис• 21/06/2026 22:47 Неделя тенниса: Фриц снова проиграл в финале, Носкова взяла Берлин, а у Соболенко еще одна баранка

Теннис• 14/06/2026 20:29 Неделя тенниса: Серена возобновила карьеру, Рыбакину довели хейтеры, а Векич выиграла «пятисотник» в Лондоне

Теннис• 10/06/2026 22:05 Возвращение Серены Уильямс: фотогалерея

Теннис• 08/06/2026 01:43 Победа Мирры и триумф Зверева: Ролан Гаррос-2026 превзошел вообще все ожидания

Выбор читателей

Футбол• 20/07/2026 13:53 Грусть последнего танго: как мир проводил Лионеля Месси

Футбол• 20/07/2026 02:51 Испания — Аргентина 1:0: фотогалерея финала ЧМ-2026

Футбол• 17/07/2026 10:27 Испанский контроль против аргентинского хаоса: разбор, тактика и прогнозы на финал ЧМ-2026

Футбол• 19/07/2026 16:46 Непростые отношения: почему и кому «Монако» хочет продать Головина?

Футбол• 19/07/2026 03:57 Моменты ЧМ: Англия и Франция провели безумный матч за третье место с историческим рекордом Мбаппе

Самое интересное

Футбол• 01/07/2026 10:31 Конец прекрасной эпохи. Как сборная Нидерландов отреклась от наследия Кройфа ради итальянского «автобуса»

Футбол• 29/06/2026 04:44 От Месси от Инфантино: Герои и неудачники ЧМ-2026

Игры• 29/06/2026 22:21 Вдохновленные мундиалем: топ-9 официальных игр чемпионата мира по футболу

Футбол• 27/06/2026 13:12 Эго-зависимые: почему Месси и Роналду не могут просто взять и остановиться