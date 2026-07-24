Известная в прошлом сербская теннисистка Ана Иванович рассказала, что всегда самым принципиальным соперником для неё на корте была россиянка Мария Шарапова.

Ана Иванович globallookpress.com

«Думаю, для Светланы Кузнецовой и Елены Янкович я была не очень удобной теннисисткой. Моё главное соперничество было с Марией Шараповой, так как мы из одного поколения, провели много матчей друг с другом.

В теннисе вообще мало близкой дружбы. Сейчас я дружу с некоторыми из девочек, с которыми играла, и с кем‑то из них мы очень близки. Но в то время дружбы особо не было. Не думаю, что за это ответственны только сами теннисисты: вся команда и экосистема, выстроенная вокруг спорта, играют в этом роль. Для настоящей дружбы там просто не остаётся места», — сказала Иванович в интервью (Ne)uspjeh prvaka.

Главным достижением в карьере Иванович стала победа на «Ролан Гаррос»‑2008. На пике карьеры сербка была первой ракеткой мира.