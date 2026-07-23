Российский теннисист Андрей Рублев одержал победу над казахстанцем Тимофеем Скатовым в матче 2-го круга турнира в Эшториле.

Андрей Рублев globallookpress.com

Россиянин (14-я ракетка мира) одолел представителя Казахстана (163-я ракетка мира) со счетом — 6:1, 6:1. Игра продолжалась 59 минут.

За весь матч Рублев сделал 4 эйса и реализовал 5 брейк-поинтов из 9-и. Скатов допустил 4 двойных ошибки при одном реализованном брейк-поинте.

После этого матча Рублев пробился в четвертьфинал турнира в Эшториле, где сыграет против француза Люка Ван Аша (78-я ракетка мира).