Одиннадцатая ракетка мира Александр Бублик одержал победу в матче четвертьфинале турнира ATP-250 в Китцбюэле.

Александр Бублик globallookpress.com

Казахстанский теннисист в двух сетах обыграл словака Алекса Молчана со счетом 6:3, 6:2.

Встреча продлилась 1 час 9 минут. За это время Бублик 11 раз подал навылет, совершил 7 двойных ошибок и реализовал четыре брейк-поинта из восьми. На счету Молчана один эйс, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-поинт из восьми.

В следующем раунде турнира Бублик сыграет против Томаса Мартина Этчеверри из Аргентины.